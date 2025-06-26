36歲黃心穎自封85分老婆懶理外界負評 談為1事「釋懷」惹網民反感
黃心穎自揭新歌：有一種釋懷感覺
黃心穎近日推出全新單曲《看透世間美事》，歌曲由她親自作曲、填詞兼擔任監製，展現其多方面音樂才華。她在接受傳媒訪問時坦言，曾經歷一段情緒低谷，以為自己已經走出陰霾，卻時常在不經意間再度被情緒吞噬。為了整理這段內心掙扎的歷程，她決定將感受寫成歌曲。
黃心穎形容《看透世間美事》的創作是一場自我探索與治癒的旅程，讓她學會如何與情緒共處，並從中汲取力量，又指新歌與以前不同：「而家係有一種釋懷和開朗嘅感覺。」
泥鯭做最強後盾 經常幫手俾意見
在黃心穎的音樂生涯中，她的丈夫泥鯭一直是她的堅強後盾。雖然在這首新歌的製作中，泥鯭沒有直接參與，但他在背後給予了黃心穎很大的支持和鼓勵。泥鯭今次建議黃心穎與其他音樂人合作，希望太太能夠從中學習、擦出更多火花。黃心穎分享道指，即使泥鯭不在製作名單中，但他仍舊在製作過程中「老是常出現」，在許多決策上給予意見和幫助。
懶理外界負評 自評85分老婆
黃心穎在過去的演藝生涯中曾歷經不少風波，當中以六年前的「安心事件」對她的人生與星途打擊最深。面對網民的負評與批評，黃心穎坦言，以往的自己可能較容易受到影響，但隨着年齡漸長、經歷累積，已學懂如何調整心態去面對外界的聲音。她笑言泥鯭都會經常提醒她「唔使理人哋」，只要做好自己、做想做的事就夠了。
至於成為「黎太」將近兩年，黃心穎表示婚後生活並沒有太大改變，夫妻二人亦不會強求對方改變。她自評是一位「85分」的太太，笑說泥鯭有時會希望她多煲湯，以及多些早起帶狗散步。
網民反應冷淡：釋懷由背叛嗰方講
不過訪問一出，網民的反應都非常冷淡，認為在「安心事件」中身為出軌的一方談及釋懷未免有點突兀，亦有網民表示依然不理解為何泥鯭會同黃心穎結婚：「我到依加都唔明點解泥鯭會娶佢」、「『有一種釋懷嘅感覺』釋懷由背叛嗰方講 幾好笑」、「次次出嚟都提返件事，人地兩公婆真係多得你唔少」、「其實佢明知自己形象咁唔討好，就應該轉行，講到咁瀟灑，但係ig 咪又係唔俾人comment，賴死係香港出歌⋯⋯」等。