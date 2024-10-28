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黃心穎慶紙婚感激泥鯭做堅強後盾 曬絕密婚禮照出賣老公忘我樣

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黃心穎日前趁著與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚一周年，在社交網分享了一輯從未曝光的婚禮花絮照，當中更有泥鯭high爆忘我樣！

黃心穎分享婚禮照慶紙婚

黃心穎在社交網上發布了多張婚禮當天的照片，並寫道：「Happy Paperwedding. Thank you for being my rock.（紙婚快樂﹗謝謝你成為我的磐石！）」相信是指經過「安心偷食」事件後她形象插水，而泥鯭就成為了她的堅強後盾，陪她走出人生低谷。

心穎更分享了泥鯭在婚禮上high爆跳舞的絕密花絮照，更搞笑指：「好明顯佢渴望要大展舞技好耐！」而泥鯭就在帖文下甜蜜表白：「I love you.（我愛你。）」但竟被心穎回以三個有不屑和諷刺意思的倒轉笑臉，搞笑又sweet。

黃心穎 黃心穎1年前在元朗舉行戶外婚禮，穿著性感婚紗嫁泥鯭。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎1年前在元朗舉行戶外婚禮，穿著性感婚紗嫁泥鯭。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎 婚禮上黃心穎連換多套白色靚衫，更同泥鯭一齊玩仙女棒，兩人都笑到見牙唔見眼。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
婚禮上黃心穎連換多套白色靚衫，更同泥鯭一齊玩仙女棒，兩人都笑到見牙唔見眼。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎 心穎更分享了泥鯭high爆跳舞的絕密花絮照，更搞笑指：「好明顯佢渴望要大展舞技好耐！」（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
心穎更分享了泥鯭high爆跳舞的絕密花絮照，更搞笑指：「好明顯佢渴望要大展舞技好耐！」（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎 泥鯭深情表白，心穎回以三個倒轉笑臉。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
泥鯭深情表白，心穎回以三個倒轉笑臉。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）

泥鯭開騷黃心穎到場打氣

黃心穎與泥鯭婚後愈愛愈高調，日前泥鯭所屬的樂隊RubberBand在西九文化區進行了一連兩晚的演出，黃心穎也帶著朋友一起去觀看，除了曬出後台的合照外，更分享了泥鯭在台上打鼓的片段。早前兩人曾飛到杜拜旅遊，黃心穎更曬出了多張誘人泳照，相信就是為了預祝今次紙婚周年紀念。

黃心穎 黃心穎到表演現場支持老公泥鯭，並曬出與泥鯭的後台合照。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎到表演現場支持老公泥鯭，並曬出與泥鯭的後台合照。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎 心穎又分享了泥鯭在台上打鼓的影片。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
心穎又分享了泥鯭在台上打鼓的影片。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎 黃心穎早前孖泥鯭遊杜拜，並在限時動態中分享一張寫著「Happy Anniversary」的蛋糕照。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎早前孖泥鯭遊杜拜，並在限時動態中分享一張寫著「Happy Anniversary」的蛋糕照。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）

黃心穎 中門大開泳衣Deep V開到落肚臍

黃心穎當日在社交平台上分享了多張泳衣照，相中見她先是穿上了一件白色比堅尼，隨後換上了一件黑色的中門大開泳衣，表示：「Charged and tanned, Thank you Sun, Sand, and Dubai.（充電了也曬黑了，謝謝太陽、沙和杜拜。）」

黃心穎 黃心穎著上Deep V泳衣跳起影相，充滿動感。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎著上Deep V泳衣跳起影相，充滿動感。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎 這件黑色泳衣雖然係一件頭，但卻中門大開，Deep V開到落肚臍，非常性感。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
這件黑色泳衣雖然係一件頭，但卻中門大開，Deep V開到落肚臍，非常性感。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）

比堅尼造型疑洩春光

黃心穎去年和RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）在去年10月結婚後，經常孖住老公周遊列國，早前曬出用手遮肚的照片，一度惹來大肚疑雲。今次她曬出的兩套泳衣都睇到網民狂噴鼻血，其中她穿著白色比堅尼做出雙手張張的動作，更被網民指疑似泳衣移位露暈，不過更多網民就認為只是泳衣邊沿的陰影位。

黃心穎 有網民質疑黃心穎這件泳衣因為太少布而洩出春光。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
有網民質疑黃心穎這件泳衣因為太少布而洩出春光。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎 另一幅相見到黃心穎躺在長椅上享受日光浴。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
另一幅相見到黃心穎躺在長椅上享受日光浴。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）

撰文：東方新地圖片來源：IG@jacquelinebwong

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