黃心穎慶紙婚感激泥鯭做堅強後盾 曬絕密婚禮照出賣老公忘我樣
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黃心穎日前趁著與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚一周年，在社交網分享了一輯從未曝光的婚禮花絮照，當中更有泥鯭high爆忘我樣！
黃心穎分享婚禮照慶紙婚
黃心穎在社交網上發布了多張婚禮當天的照片，並寫道：「Happy Paperwedding. Thank you for being my rock.（紙婚快樂﹗謝謝你成為我的磐石！）」相信是指經過「安心偷食」事件後她形象插水，而泥鯭就成為了她的堅強後盾，陪她走出人生低谷。
心穎更分享了泥鯭在婚禮上high爆跳舞的絕密花絮照，更搞笑指：「好明顯佢渴望要大展舞技好耐！」而泥鯭就在帖文下甜蜜表白：「I love you.（我愛你。）」但竟被心穎回以三個有不屑和諷刺意思的倒轉笑臉，搞笑又sweet。
泥鯭開騷黃心穎到場打氣
黃心穎與泥鯭婚後愈愛愈高調，日前泥鯭所屬的樂隊RubberBand在西九文化區進行了一連兩晚的演出，黃心穎也帶著朋友一起去觀看，除了曬出後台的合照外，更分享了泥鯭在台上打鼓的片段。早前兩人曾飛到杜拜旅遊，黃心穎更曬出了多張誘人泳照，相信就是為了預祝今次紙婚周年紀念。
黃心穎 中門大開泳衣Deep V開到落肚臍
黃心穎當日在社交平台上分享了多張泳衣照，相中見她先是穿上了一件白色比堅尼，隨後換上了一件黑色的中門大開泳衣，表示：「Charged and tanned, Thank you Sun, Sand, and Dubai.（充電了也曬黑了，謝謝太陽、沙和杜拜。）」
比堅尼造型疑洩春光
黃心穎去年和RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）在去年10月結婚後，經常孖住老公周遊列國，早前曬出用手遮肚的照片，一度惹來大肚疑雲。今次她曬出的兩套泳衣都睇到網民狂噴鼻血，其中她穿著白色比堅尼做出雙手張張的動作，更被網民指疑似泳衣移位露暈，不過更多網民就認為只是泳衣邊沿的陰影位。
撰文：東方新地圖片來源：IG@jacquelinebwong