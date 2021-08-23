黃心穎神隱半年明顯清減　孖家姐黃心美慈山寺洗滌心靈

黃心穎自從「安心事件」後鮮有在幕前出現，IG更有半年未有更新近況。不過心穎日前被ViuTV主持詹朗林「出賣」，在IG上載與心穎的合照，眼見她明顯比以前清減不少！

文：東方新地 ｜圖：黃心穎 IG、詹朗林 IG、鄭文IG、泥鯭＠Facebook