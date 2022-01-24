黃心穎33歲生日展笑顏再試水溫 兩家姐陪慶生唔見泥鯭

黃心穎自從兩年半前的「安心事件」後便絕跡幕前，決意低調洗底，甚至鮮有在社交網現身，直到上月25日聖誕節，她再在IG更新近況，有指想為復出試水溫。昨日(1月23日)是黃心穎33歲生日，她手捧蛋糕非常開心，更與兩個家姐同框合照，看來心情不錯，不過就未見地下情男友泥鯭蹤影。