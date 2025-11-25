黃志明泰國「嚴重車禍身亡」享年56歲 家屬發布訃告證實噩耗

馬來西亞娛樂圈今日傳來震撼消息，知名演唱會企劃人黃志明在泰國騎重機時發生嚴重意外，傷重不治身亡，享年56歲。這位創辦吉隆坡金河廣場「Mega Star Arena」的幕後推手，多年來默默扶植無數本地音樂人才，他的突然離世令整個大馬演藝圈陷入哀痛，家屬透過其社交平台發布訃告證實噩耗。