黃志明泰國「嚴重車禍身亡」享年56歲 家屬發布訃告證實噩耗
56歲黃志明泰國重機意外身亡
根據當地媒體報導，黃志明於11月22日在泰國騎重型機車時發生嚴重車禍，因傷勢過重搶救無效離世。這位在馬來西亚娛樂界舉足輕重的企劃人，生前熱愛冒險旅行，經常騎著重機跑遍世界各地，從他的社交平台可見大量騎車旅遊的照片和影片。意外發生的具體細節目前尚未完全公開，但消息一傳出便震驚整個大馬娛樂圈，許多與他合作過的藝人和同業都感到難以置信。
家屬發布訃告證實噩耗
黃志明的家屬稍早透過其Facebook專頁發布正式訃告，證實他在泰國因意外事故不幸離世的消息。訃告中寫道「他為馬來西亞娛樂產業注入源源不絕的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝圈的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛」。家屬在聲明中感謝各界多年來對黃志明的支持和關愛，並表示將會適時公布後續安排，希望外界給予家人私人空間處理喪事。
黃志明打造Mega Star Arena成就無數藝人
黃志明是馬來西亞相當具代表性的演唱會企劃人，長期活躍於娛樂活動策劃領域，從零開始打造出位於吉隆坡金河廣場的「Mega Star Arena」，成為許多馬來西亞歌手、樂團和表演者的重要舞台。他曾成功操刀《最好的我們》音樂盛典、《最霸娛樂盛典》、《好聲Family》巔峰之夜等多個大型錄製與演出活動，以極大熱情投入音樂事業，默默扶植無數本地人才。在他的努力推動下，許多原本默默無聞的藝人得以在舞台上發光發熱，為馬來西亞娛樂產業培育出不少優秀人才。
大馬藝人紛紛發文悼念
黃志明離世的消息傳出後，多位大馬藝人紛紛在社交平台發文悼念，表達對這位幕後推手的不捨和感謝。許多曾經受過他幫助的歌手和表演者都表示，黃志明不僅是一位專業的企劃人，更是一位真心為本地音樂文化付出的好人。網民也在各大社交平台留言表達哀悼之意，「真的很突然，他還那麼年輕」、「馬來西亞娛樂圈失去了一位重要人物」、「願他一路好走，感謝他為本地音樂界的貢獻」。不少人回憶起曾經在Mega Star Arena觀看演出的美好時光，認為黃志明的離去確實是演藝圈的重大損失。