黃文標自爆TVB辛酸史兩戶口剩百元 認執二攤拍《尋秦記》
黃文標自爆TVB最慘時期兩個戶口不足百元
標哥在雷霆881《星光背後》節目中毫不避諱地分享自己在TVB的困境歲月。他坦言1989年從訓練班畢業初期，憑《同居三人組》朱強及《卡拉屋企》大隻B等角色嶄露頭角，但之後23年間除了《尋秦記》滕翼外，多數只能飾演大賊、黑幫甚至強姦犯等反派角色。更慘的是薪酬和戲份不斷被削減，標哥透露「訓練班出嚟一年120個騷都會爆騷，後期80集劇只係度我拍一、兩場戲，我就生活唔到。由120個騷減到一年60個，最後仲改制要還騷。」最困難的時候，他的經濟狀況已經到了絕境，「最差係唔夠生活，我試過兩個戶口加埋都唔夠100蚊，其實係坎坷嘅。」
建議女藝員考的士牌賺外快惹爭議
更令人咋舌的是，標哥爆料指有女藝員因為收入微薄向公司反映生活困難，希望能夠加薪，但得到的回應卻是建議她「不如考返個的士牌，學某男同事咁賺外快」。標哥對此感到非常憤怒，直斥「嗰個係女藝員嚟，咁大間公司叫個Artist考的士牌，根本講唔通，唔單止侮辱嗰個演員，係侮辱緊成個行業。」這番話揭露了大台對待藝員的態度，以及演藝圈基層演員面對的生存困境。不少網民聽到這段分享後都感到震驚，紛紛留言「原來做藝員咁慘」、「大台真係好現實」。
2012年心淡離巢轉投王維基結果失業兩年
面對TVB的種種不公待遇，標哥終於在2012年心淡離巢，轉投王維基的HKTV。然而命運弄人，HKTV最終未獲發牌，令他從2016年開始陷入失業狀態。標哥回憶那段艱難歲月時說「試過兩年遊手好閒，洗晒啲積蓄。」由於找不到其他工作，沒有老闆願意聘請他，標哥被迫先後在朋友的海鮮檔任職司機送魚，以及近年在裝修公司擔任除甲醛師傅。儘管生活拮据，甚至連另一半也因此離他而去，但標哥強調這些都只是兼職，一有戲拍就會立刻回到演員本業，從未考慮過轉行。
標哥堅持演員夢想最憎被叫茄哩啡
談到為何如此堅持演員這條路，標哥眼中閃爍著熱情說「因為我真係好鍾意，最吸引係可以演譯唔同人生。現實生活，我點可以做有錢佬、強姦犯、或者劫匪？係好過癮！我唯一無演過皇帝，我最想演一次皇帝。」標哥表示不介意被人稱為綠葉王或耶穌，但他最憎恨被叫「茄哩啡」三個字。他解釋「你叫唔出我個名，叫我角色名或耶穌都無問題，我好憎人叫我茄哩啡三個字。首先你理唔理解茄哩啡點解？我唔係無對白嘅臨時演員，所以你叫我呢三個字，感覺係侮辱。」這番話道出了資深演員對專業尊嚴的堅持。
網民大讚標哥敬業精神盼古天樂多給機會
標哥的專訪播出後，網民紛紛留言支持這位敬業的演員。有網民留言「標哥真係好專業，演咩都好入戲」、「希望古仔可以多啲搵標哥拍戲」、「終於知道點解標哥演反派咁出色，原來背後有咁多辛酸」。不少人都被標哥對演戲的熱誠所感動，認為他是真正的演員典範。隨著《尋秦記》電影版的拍攝，63歲的標哥終於再次受到關注，許多粉絲都希望他能夠獲得更多演出機會，證明「薑還是老的辣」。