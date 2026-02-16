黃文標自爆TVB辛酸史兩戶口剩百元 認執二攤拍《尋秦記》

現年63歲的黃文標（標哥）憑藉古天樂重拍電影版《尋秦記》中的「滕翼」一角再度爆紅，這位被譽為「綠葉王」的資深演員近日接受電台專訪，首度公開37年演藝生涯的辛酸內幕。從TVB訓練班出身到被迫離巢，再到失業兩年靠送魚維生，標哥的演員路比想像中更加坎坷。最令人震驚的是，他透露曾經窮到「兩個戶口加埋都唔夠100蚊」，甚至有女藝員被公司建議考的士牌賺外快，這些內幕揭示了香港演藝圈不為人知的殘酷現實。