網紅蘇小小公開30萬5天「倫敦拜金之旅」邀約細節：金錢誘惑我們天天都有

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣「護理系女神」謝侑芯命案，案情急轉直下由暴斃轉為謀殺案調查。作為最後接觸死者的關鍵人物，黃明志現已被大馬警方正式通緝，將展開全國追捕行動。與此同時，網紅圈爆出伴遊疑雲，性感網紅蘇小小更曝光30萬倫敦拜金之旅邀約截圖，引發網民熱議背後真相！