網紅蘇小小公開30萬5天「倫敦拜金之旅」邀約細節：金錢誘惑我們天天都有
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣「護理系女神」謝侑芯命案，案情急轉直下由暴斃轉為謀殺案調查。作為最後接觸死者的關鍵人物，黃明志現已被大馬警方正式通緝，將展開全國追捕行動。與此同時，網紅圈爆出伴遊疑雲，性感網紅蘇小小更曝光30萬倫敦拜金之旅邀約截圖，引發網民熱議背後真相！
謝侑芯命案背景曝光 東盟峰會飯店成案發現場
謝侑芯被譽為台灣「護理系女神」，與黃明志的關係備受關注。案發地點為2025年東盟峰會指定接待飯店，當時警方因各國代表團入住而加強保安部署。黃明志事件引發網民對網紅圈的關注，有網友在Threads陰謀論指「之前有人得網紅會私下接case，經過黃明志事件認證，原來是真的，難怪那麼多網紅常常出國」。
網紅蘇小小曝光30萬倫敦拜金邀約
蘇小小在社交平台相當高人氣，以火辣身材見稱，IG擁近40萬絲絲！她隨即回應網友陰謀論：「你想多了，我認識的大部份網紅也是有正職或副業，也有在投資而且業配也有收入啊」，並強調「當然有一小部份是援交伴遊或擁有超級有錢的男朋友養著，但不代表所有人」。
蘇小小：這類金錢誘惑我們天天都有
蘇小小還自爆這類金錢誘惑我們天天都有：「也不代表一定要接受啊而且黃明志真的有那麼差嗎？人家很有才華啊，跟謝侑芯的關係也可以是你情我願吧。」她還澄清自己從事副業包括：花店店主、攝影棚店主和DJ。
伴遊條件：18至30歲、要面試
蘇小小更上傳一張開價30萬5天「倫敦拜金之旅」邀約截圖，當中提到酬勞30萬起、客戶從事科技業年齡35歲、女伴條件18至30歲外型清秀亮麗、外向活潑、健談，無經驗亦可，不過要進行面試。網民對於蘇小小點應提出質疑：「最尾一句講黃同謝的關係恕難同意，案情仍然未披露，我看不宜多說吧」。蘇小小再表示：「我們也不知道事情的真相，就先別急著說死者一定是援交吧，多積口德」。
