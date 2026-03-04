43歲黃智雯宣佈轉新跑道 意外曝光胞姊高顏值 背景猛料原來做過TVB主持

43歲黃智雯離巢TVB後事業愈做愈多元化，近日更解鎖新技能投身教育界，在胞姊Cathy的補習中心教授戲劇課程。不過網民焦點卻完全被黃智雯姊姊的「神仙顏值」搶去，大讚她氣質脫俗，甚至比妹妹更加靚女，可以原地出道！原來這位教育界女神背景猛料，曾是TVB兒童節目主持兼補習名師，與丈夫共同經營英語補習社，事業有聲有色。