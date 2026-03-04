43歲黃智雯宣佈轉新跑道 意外曝光胞姊高顏值 背景猛料原來做過TVB主持
黃智雯技能解鎖 投身教育界當星級導師
黃智雯在貼文中透露，她觀察到姊姊在教育工作中發現，很多學生雖然學術成績不俗，但在情緒表達和人際溝通方面卻有困難。這讓她想起童年時的自己也不擅於表達，而舞蹈和戲劇就像一條心靈的鑰匙，一步步將她打開。因此她決定在姊姊的補習中心擔任星級導師，教導小朋友戲劇、創作、舞蹈等，希望能夠分享這份力量給更多孩子，讓他們在學業之外也懂得表達自己。這個新身份對黃智雯來說意義重大，既能發揮自己的專業所長，又能與姊姊攜手合作。
黃智雯姊姊高顏值震撼網民 氣質勝過妹妹
黃智雯日前在Instagram分享與家姐Cathy的合照，並附上6歲時的童年照片，回憶兩姊妹小時候在家中客廳舉辦生日會表演的溫馨時光。她在貼文中寫道：「記得六歲生日會嗰陣，屋企個廳成為我人生第一個舞台。為咗『天才表演』環節，我同家姐會很認真用心去構思小話劇、排舞、練歌，仲親手畫入場券。嗰份純粹而有溫度的快樂，至今仍然無價。」不過網民的注意力卻完全被黃智雯姊姊的外貌吸引，紛紛大讚她五官清秀、氣質出眾，甚至有人認為她比妹妹黃智雯更加漂亮，可以馬上進軍娛樂圈。
教育界女神背景猛料 曾任TVB兒童節目主持
原來黃智雯的姊姊Cathy並非普通人，她曾經是補習界的名師，更在TVB收費兒童台的節目《補習升Level》和《極速拼寫講》中擔任女主持，專門教導小朋友英文，形象專業又親切。Cathy目前與丈夫共同創辦並經營一家英語補習社，將教育事業發展得相當成功。從她在社交平台的分享可以看到，Cathy不但擁有出眾的外貌，更具備豐富的教學經驗和專業知識，難怪能夠在競爭激烈的補習界站穩腳跟。
兩姊妹感情深厚 曾合作拍YouTube片
黃智雯自小在單親家庭長大，與家姐Cathy的感情非常深厚。Cathy經常在社交平台分享與黃智雯的合照，每當黃智雯有份參演的劇集播出時，她都會在Instagram轉發為細妹積極宣傳。兩姊妹在2021年還一起拍攝了YouTube影片，在黃智雯的個人頻道《與雯同行》中合作挑戰食辣，展現出深厚的姊妹情。早前黃智雯與家人同遊日本大阪及京都時，更分享了與媽媽及姊姊的三母女合照，網民驚嘆一家人不但長得相似，更是全部擁有美女基因。
網民熱議姊姊顏值 大讚可以原地出道
黃智雯分享的照片一出，網民的焦點完全被姊姊Cathy搶去，留言區充滿對她外貌的讚美。有網民表示：「家姐真係好靚，氣質好好！」、「比起黃智雯更加有女神feel」、「可以原地出道啦」。也有人大讚兩姊妹的基因，認為她們一家人都擁有出眾的外貌和氣質。不少網民更好奇Cathy會否考慮進軍娛樂圈，認為以她的條件絕對有潛力成為新一代女神。現時黃智雯成功轉型，在演藝事業之外開拓教育新領域，與姊姊攜手合作，相信會為她的人生帶來更多可能性。