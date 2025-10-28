全民造星6｜4號黃梓宏IG/身高/MBTI起底！18歲中五學生自評40強 偶像是MC張天賦

黃梓宏（阿梓）個人資料

ViuTV年度選秀盛事《全民造星6》再度掀起全城熱話，今屆參賽者各具特色，其中，年僅18歲、來自將軍澳的4號參賽者黃梓宏（阿梓），憑藉其年輕活力與追夢的熱誠，成功吸引了不少觀眾的目光。作為一名中五學生，阿梓在學業與夢想之間勇敢闖蕩，展現了新世代偶像的無限潛力。