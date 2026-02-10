醫美直擊 首爾篇｜57歲黃梓瑋輪廓下陷赴韓抗老！驚見「醫美元斌」主理貴婦級療程？
黃梓瑋直擊清潭洞診所 坦言衰老焦慮
隨著年紀增長，不少女士都會面對容貌焦慮，女明星更甚。在今晚播出的節目中，57歲的黃梓瑋便勇敢面對鏡頭，坦承自己的衰老問題。她表示：「隨着年紀增長輪廓開始下陷，紋越嚟越明顯，覺得衰老喇，都想向上做返提升。」為了尋求改善，節目組安排她遠赴韓國醫美聖地清潭洞，該區以貴婦級診所集中而聞名，敢在此地開業的醫美中心，都必定有其獨門秘技，可見黃梓瑋是次體驗的療程絕對是頂級水準，令人期待其前後對比。
「醫美元斌」驚喜登場 何依婷都心心眼
正當黃梓瑋與主持何依婷（Regina）在診所內等候時，主理醫生終於登場，沒想到竟是一位外型極度俊朗的型男！這位抗衰老專家李廷佑院長，因樣貌酷似韓國頂級男星元斌，令在場的黃梓瑋及何依婷瞬間心花怒放，忍不住猛呼「Oppa」，兩位「花生友」完全被院長的帥氣外表所震懾，場面相當有趣。由這位「醫美元斌」親自主理抗衰老療程，未知會否為黃梓瑋帶來超乎預期的回春效果，實在讓人好奇。
揭秘貴婦級抗衰老療程 獨門幹細胞技術曝光
清潭洞的醫美診所以提供高端、獨家的療程見稱，而黃梓瑋今次體驗的，正是由「醫美元斌」李廷佑院長主理的幹細胞抗衰老療程。據悉，這種頂尖技術是該診所的獨門秘技之一，透過利用幹細胞的再生能力，從根本上改善皮膚質素，達到提升輪廓、減淡皺紋的顯著效果。這種貴婦級的保養方式，比起一般醫美項目更為深入，目標是實現更持久、更自然的年輕化效果，難怪會吸引到對外貌有極高要求的女星專程到訪。
網民熱議熟齡女星醫美：勇氣可嘉
節目播出後，黃梓瑋坦然面對衰老的態度引起網民熱議。不少網民大讚她有勇氣：「57歲都仲咁有勇氣去追求變靚，好佩服！」、「Jenny姐好坦白，其實好多人都想但唔敢講。」亦有網民將焦點放在型男院長身上：「個醫生真係好似元斌喎！想組團去朝聖！」、「去整容順便見Oppa，一舉兩得！」更有網民對療程充滿好奇：「清潭洞喎，呢個療程肯定唔平，真係貴婦級享受。」、「好想知做完效果有幾勁！」