醫美直擊 首爾篇｜57歲黃梓瑋輪廓下陷赴韓抗老！驚見「醫美元斌」主理貴婦級療程？

今晚（10日）播出的《醫美直擊 首爾篇》中，57歲資深演員黃梓瑋（Jenny）因感嘆年華老去，決心遠赴韓國接受貴婦級醫美療程。鏡頭直擊她步入首爾清潭洞的頂級診所，坦言「紋越嚟越明顯，覺得衰老喇」，神情略帶緊張。沒想到為她主理的竟是貌似韓星元斌的型男院長，究竟這趟抗衰老之旅效果如何？