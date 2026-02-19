唱錢｜黃洛妍挑戰AI嚇到反白眼！唱《天窗》頻失誤 結局竟被封王者？
黃洛妍挑戰《天窗》嚇到震音 驚見滿江紅險崩潰
節目中，被視為實力派的黃洛妍竟然在第一關已屢遇驚險位。當她挑戰歌曲《天窗》時，面對AI的即時評分，明顯信心不足，其中一段歌詞「茶包、浮起、沉澱」六個音中竟錯足四個，畫面上紅字連連，讓她嚇到不停嘆氣兼震音，更驚到整個人踎低。Janees事後坦言對紅色提示非常恐懼，直認：「佢唔多紅色我就冇咁驚，見到啲紅色我就好驚。」連串失誤加上誇張的驚嚇反應，與她「靚聲大魔王」的稱號大相逕庭，讓在場眾人為她捏一把汗。
Eric Kwok驚嘆黃洛妍愈難愈勁 官方數據揭驚人實力
正當大家以為黃洛妍狀態不佳時，她卻展現出遇強越強的驚人特質。節目音樂總監Eric Kwok在看完她之後的表現後，也忍不住點評大讚：「愈難嗰啲佢先愈勁」。根據官方賽後分析，黃洛妍其中一首歌的綜合成績竟高達97.3%，更被封為「難度區王者」及「中高音天后」。數據顯示，她以超過95%的超高準確率，完美通過所有被系統判定為「難度區」的部分，證明了她在處理高難度樂句時的超凡實力，徹底扭轉了開頭的劣勢，表現令人刮目相看。
黃洛妍挑戰地獄歌《電燈膽》 唱到靈魂出竅勁刺激
除了在「難度區」表現出色，黃洛妍更勇於挑戰被K友封為「最易走音」地獄級歌曲之一的《電燈膽》。她本人亦承認歌曲難度極高，並分析指：「難度在於字密同埋跨度好大，因為中間其實（跳咗）好多個音。」在挑戰過程中，戰況異常激烈，Janees為了追趕音準，一度唱到表情失控，甚至出現「靈魂出竅」般的模樣，畫面相當刺激。這次挑戰再次印證了Eric Kwok的評價，黃洛妍確實是那種越難越能激發潛能的歌手，專為大場面而生。
網民洗版期待黃洛妍登場 力撐大魔王表現
其實早在節目組公布參賽名單時，黃洛妍的出現已引爆網民期待，不少粉絲及網民紛紛洗版留言，表示非常期待「靚聲大魔王」的表現。雖然她在節目初段表現緊張，但其後憑實力反擊，不少網民表示：「果然係Janees，冇令人失望！」、「睇佢由緊張到carry全場，好熱血！」、「就係鍾意睇呢啲反轉！」。就連撐場嘉賓XiX及主持森美、Eric Kwok都對她信心滿滿，可見其強大實力早已深入民心，這次在《唱錢》的表現再次鞏固了她「難度區王者」的地位。