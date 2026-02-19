唱錢｜黃洛妍挑戰AI嚇到反白眼！唱《天窗》頻失誤 結局竟被封王者？

「靚聲大魔王」黃洛妍Janees日前錄影音樂Game Show《唱錢》，竟被AI評分系統嚇到花容失色！鏡頭前，Janees一反常態，不但緊張到狂玩手指，更拋出反白眼、扁嘴等「肉緊表情包」，與平時的「大魔王」形象形成極大反差。她在挑戰Level 1歌曲時更頻頻失誤，場面一度牙煙，究竟她最終能否逆轉劣勢，再次證明自己實力？