29歲黃洛妍請動半百紅星助陣 曾志偉佘詩曼齊撐場 猛料背景被起底
黃洛妍親送50支玫瑰拜訪圈中前輩好友
黃洛妍昨日透過社交平台分享了「送花企劃」的最新進展，她為配合新歌《槍與玫瑰》宣揚愛與和平的主題，決定將愛意實體化，親自攜帶紅玫瑰逐一拜訪圈中人。企劃首位送花對象為綜藝女王麥美恩，其後陸續拜訪了同輩好友周嘉洛、「魔音女團」成員宋宛穎、鄧凱文、穎喬等人。整個企劃至今已送出約50多支玫瑰花，而且活動仍在持續進行中，涵蓋了不同年代的演藝人。
曾志偉佘詩曼二話不說即刻答應拍攝
送花企劃的嘉賓名單星光熠熠，除了同輩藝人外，更請動了殿堂級「校長」譚詠麟、鍾鎮濤、黎瑞恩、黎芷珊、蔡一智、葉子楣、陳欣健，以及音樂人Eric Kwok和森美等重量級人物。當中最具分量的莫過於前TVB總經理曾志偉及視后佘詩曼，黃洛妍感激表示：「佢哋兩位都超級忙，喺超級忙嘅一日裏面抽少少時間同我拍，但佢哋都好好，我一問，佢哋二話不說就即刻答應咗。」她透露與前輩分享新歌及想傳達的信息後，對方都非常支持這個充滿大愛的舉動。
15歲獨闖奧地利曾身無分文街頭賣藝
黃洛妍的音樂底子極為雄厚，她8歲開始學習小提琴，曾連續8年在《香港校際音樂節》小提琴各組別贏得冠軍，累計超過28次大小比賽冠軍。11歲以優異成績考獲聖三一學院FTCL小提琴演奏文憑，15歲考入薩爾斯堡莫扎特音樂大學，其後再於維也納普萊納音樂學院取得小提琴演奏學士學位，師從已故小提琴大師鄭石生教授及國際級導師Pierre Amoyal。留學期間她堅持半工讀長達5年，更曾試過身上連一元都沒有，要在街頭busking賺取吃飯錢。她亦曾透露自己的小提琴由12歲跟到現在，更曾在奧地利演出時拉過一把價值3,000多萬港幣的名琴。
網民驚嘆29歲新人竟有如此強大人脈背景
黃洛妍的送花企劃曝光後，不少網民對她的超強人脈感到驚訝，紛紛留言「入行幾年就請得動曾志偉佘詩曼，面子真係唔細」、「15歲就去奧地利讀音樂，呢啲先係真正才女」、「由街頭賣藝到半百紅星撐場，勵志故事嚟㗎」。亦有網民翻出她在《聲夢傳奇2》時期被封為「大魔王」的往事，認為憑她的實力和背景，日後在樂壇發展潛力不可限量。