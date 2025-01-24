大馬女神Miko Wong黃潔琪進軍大銀幕首拍賀歲片 成功上位狂派震撼彈超興奮

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去年賀歲檔係大馬女神林明禎《飯戲攻心2》的天下，但她近半年來是非多多，事業大受影響，有「翻版林明禎」之稱的另一大馬女神 Miko Wong 黃潔琪就趁機上位，首度演出大馬賀歲片，進軍大銀幕，仲同袁詠儀演母女！

Miko Wong 黃潔琪 預告將發3千字感想

Miko黃潔琪在《OMG！阿媽有喜》的首映禮上，以一身桃紅色低胸兼露腰造型現身，在社交網上她更連派多角度靚相，成功震撼網民眼球！她更在活動結束後與粉絲們分享了她的感受，並預告將要發布3千字感想po：

「白日夢想家距離她的夢又再進了一小步！

從《OMG！阿媽有喜》首映禮後就馬不停蹄的在跑宣傳
還沒有反應過來
對於我來說 一切都是那麼的不可思議

很多很多的人想要感謝
謝謝身边朋友看完电影后给我的意见反馈
還有每一個陌生人的鼓励支持都好暖
衷心的想說謝謝你們
給我點時間整理消化一下
三千五百八十八個字的感想OTW了
等我一下鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨～～～～」

黃潔琪 Miko在《OMG！阿媽有喜》的首映禮上，以一身桃紅色低胸兼露腰造型現身。（圖片來源：IG@mikowong）
Miko在《OMG！阿媽有喜》的首映禮上，以一身桃紅色低胸兼露腰造型現身。（圖片來源：IG@mikowong）
黃潔琪 盡顯fit爆身段。（圖片來源：IG@mikowong）
盡顯fit爆身段。（圖片來源：IG@mikowong）
黃潔琪 下身則配搭同色短褲及粉紅色長靴。（圖片來源：IG@mikowong）
下身則配搭同色短褲及粉紅色長靴。（圖片來源：IG@mikowong）

網民撐做新一代大馬女神

網友都紛紛大讚她著得好睇，並為她加油打氣：「MIKO 加油，要做新一代大馬女神」、「妳是最美的阿囡」、「好喜歡這個服裝，美爆了」、「公主」、「真係好正」、「加油」、「完美」、「這穿搭很有氣質，好棒」、「粉紅出色」等。

黃潔琪 有網民大讚Miko呢身造型好有賀年feel。（圖片來源：IG@mikowong）
有網民大讚Miko呢身造型好有賀年feel。（圖片來源：IG@mikowong）
黃潔琪 Miko仲分享埋食蛋糕相。（圖片來源：IG@mikowong）
Miko仲分享埋食蛋糕相。（圖片來源：IG@mikowong）
黃潔琪 以及試造型時的自拍影片。（圖片來源：IG@mikowong）
以及試造型時的自拍影片。（圖片來源：IG@mikowong）
黃潔琪 Miko在片中同袁詠儀演母女，有不少對手戲。（圖片來源：IG@mikowong）
Miko在片中同袁詠儀演母女，有不少對手戲。（圖片來源：IG@mikowong）
黃潔琪 成功上位，由模特兒兼KOL轉型做演員。（圖片來源：電影海報）
成功上位，由模特兒兼KOL轉型做演員。（圖片來源：電影海報）

Miko Wong黃潔琪挑機林明禎 「句句有骨」力爭廣告女王寶座

Miko除了貎似林明禎之外，身材亦同樣澎湃，因此有「翻版林明禎」的稱號，去年林明禎因身體抱恙而要暫停工作，相反Miko在港卻有愈接愈多代言廣告，被指趁機取代林明禎！

林明禎在生日會上穿著粉紅色露背裝與粉絲見面，而Miko亦都頻頻以「Pink Lady」形象示人，除了在活動上穿著粉紅露肩短裙現身外，在其後發布的宣傳影片中，更見到她以粉紅Deep V長裙無顧忌拋立體胸，非常誘人。

黃潔琪 Miko的粉紅Deep V打扮非常進取。（圖片來源：IG＠mikowong）
Miko的粉紅Deep V打扮非常進取。（圖片來源：IG＠mikowong）
黃潔琪 出席代言活動時，則以粉紅露肩短裙上陣。（圖片來源：HOY TV）
出席代言活動時，則以粉紅露肩短裙上陣。（圖片來源：HOY TV）
黃潔琪 剛病癒的林明禎在生日會上就玩粉紅大露背。（圖片來源：IG@minchen333）
剛病癒的林明禎在生日會上就玩粉紅大露背。（圖片來源：IG@minchen333）

Miko自認「捱得」 叮囑林明禎多休息

對於被指趁機取代林明禎，Miko在訪問中表示唔好講取代，都係工作而已，主要睇客戶選擇，並叮囑林明禎照顧身體，多休息。另一方面，Miko自認十分「捱得」，希望可以挑戰拍真人騷，讓觀眾看到她的另一面。

Miko更揚言已有心理準備多留港工作，希望參與不同單位的演出，包括電影、電視劇甚至舞台劇等，更表示未來如果有機會來香港居住，想拍片介紹馬來西亞女仔來港生活的好玩事。

黃潔琪 愈來愈多Job的Miko表現得勁風騷。（圖片來源：IG＠mikowong）
愈來愈多Job的Miko表現得勁風騷。（圖片來源：IG＠mikowong）
黃潔琪 趁林明禎休息，Miko來港密密接Job！（圖片來源：IG＠mikowong）
趁林明禎休息，Miko來港密密接Job！（圖片來源：IG＠mikowong）
黃潔琪 除了代言香港纖體品牌，Miko Wong近年又代言埋香港健身中心。（圖片來源：IG@wowhealth_hk）
除了代言香港纖體品牌，Miko Wong近年又代言埋香港健身中心。（圖片來源：IG@wowhealth_hk）
黃潔琪 進一步撼動林明禎「廣告女王」的寶座！（圖片來源：IG@wowhealth_hk）
進一步撼動林明禎「廣告女王」的寶座！（圖片來源：IG@wowhealth_hk）
黃潔琪 Miko不時在社交平台大方派福利。（圖片來源：ig@mikowong）
Miko不時在社交平台大方派福利。（圖片來源：ig@mikowong）
黃潔琪 仲試過拍換衫片洩出「南半球」！（圖片來源：IG＠mikowong）
仲試過拍換衫片洩出「南半球」！（圖片來源：IG＠mikowong）
黃潔琪 Miko又曾拍攝HOY TV旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》，在節目中大曬好身材。（圖片來源：HOY TV）
Miko又曾拍攝HOY TV旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》，在節目中大曬好身材。（圖片來源：HOY TV）
黃潔琪 Miko在節目上以超震撼的角度自拍。（圖片來源：HOY TV）
Miko在節目上以超震撼的角度自拍。（圖片來源：HOY TV）
黃潔琪 Miko仲以極低胸泳裝出鏡。（圖片來源：HOY TV）
Miko仲以極低胸泳裝出鏡。（圖片來源：HOY TV）
黃潔琪 （圖片來源：IG@mikowong）
（圖片來源：IG@mikowong）
黃潔琪 （圖片來源：IG@mikowong）
（圖片來源：IG@mikowong）

撰文：東方新地圖片來源：IG@mikowong、HOY TV資料或影片來源：原文刊於新假期

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