大馬女神Miko Wong黃潔琪進軍大銀幕首拍賀歲片 成功上位狂派震撼彈超興奮

去年賀歲檔係大馬女神林明禎《飯戲攻心2》的天下，但她近半年來是非多多，事業大受影響，有「翻版林明禎」之稱的另一大馬女神 Miko Wong 黃潔琪就趁機上位，首度演出大馬賀歲片，進軍大銀幕，仲同袁詠儀演母女！