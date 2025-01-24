大馬女神Miko Wong黃潔琪進軍大銀幕首拍賀歲片 成功上位狂派震撼彈超興奮
Miko Wong 黃潔琪 預告將發3千字感想
Miko黃潔琪在《OMG！阿媽有喜》的首映禮上，以一身桃紅色低胸兼露腰造型現身，在社交網上她更連派多角度靚相，成功震撼網民眼球！她更在活動結束後與粉絲們分享了她的感受，並預告將要發布3千字感想po：
「白日夢想家距離她的夢又再進了一小步！
從《OMG！阿媽有喜》首映禮後就馬不停蹄的在跑宣傳
還沒有反應過來
對於我來說 一切都是那麼的不可思議
很多很多的人想要感謝
謝謝身边朋友看完电影后给我的意见反馈
還有每一個陌生人的鼓励支持都好暖
衷心的想說謝謝你們
給我點時間整理消化一下
三千五百八十八個字的感想OTW了
等我一下鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨～～～～」
網民撐做新一代大馬女神
網友都紛紛大讚她著得好睇，並為她加油打氣：「MIKO 加油，要做新一代大馬女神」、「妳是最美的阿囡」、「好喜歡這個服裝，美爆了」、「公主」、「真係好正」、「加油」、「完美」、「這穿搭很有氣質，好棒」、「粉紅出色」等。
Miko Wong黃潔琪挑機林明禎 「句句有骨」力爭廣告女王寶座
Miko除了貎似林明禎之外，身材亦同樣澎湃，因此有「翻版林明禎」的稱號，去年林明禎因身體抱恙而要暫停工作，相反Miko在港卻有愈接愈多代言廣告，被指趁機取代林明禎！
林明禎在生日會上穿著粉紅色露背裝與粉絲見面，而Miko亦都頻頻以「Pink Lady」形象示人，除了在活動上穿著粉紅露肩短裙現身外，在其後發布的宣傳影片中，更見到她以粉紅Deep V長裙無顧忌拋立體胸，非常誘人。
Miko自認「捱得」 叮囑林明禎多休息
對於被指趁機取代林明禎，Miko在訪問中表示唔好講取代，都係工作而已，主要睇客戶選擇，並叮囑林明禎照顧身體，多休息。另一方面，Miko自認十分「捱得」，希望可以挑戰拍真人騷，讓觀眾看到她的另一面。
Miko更揚言已有心理準備多留港工作，希望參與不同單位的演出，包括電影、電視劇甚至舞台劇等，更表示未來如果有機會來香港居住，想拍片介紹馬來西亞女仔來港生活的好玩事。