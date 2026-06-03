大馬女神Miko台北夜市「超兇戰衣」野生捕獲黃仁勳！ 網民全體「錯重點」
廣告
32歲大馬女神黃潔琪（Miko）昨日在台北夜市大派福利，身穿火辣吊帶背心逛街期間，竟意外撞到身穿黑色T恤休閒打扮的輝達執行長黃仁勳，兩人合照隨即引爆社交平台，Miko的超兇戰衣成為全場焦點。
Miko吊帶背心夜市巡遊意外撞見AI教父
適逢台北國際電腦展與輝達GTC Taipei大會期間，黃仁勳頻繁現身台灣夜市掃街，而Miko正好在台灣遊玩。她在社交平台貼出與黃仁勳的合照，相中可見黃仁勳一身輕鬆黑色T恤打扮，笑容親切，而站在旁邊的Miko則穿上低胸吊帶背心，澎湃上圍在鏡頭前相當搶眼，兩人同框畫面形成強烈反差，令網民紛紛將焦點放在Miko的火辣造型上。
Miko大方分享幸運稱要將好運傳開
Miko事後在社交平台發文表示：「台灣的朋友說偶遇黃仁勛很幸運，那我分享我的幸運」，大方將這次偶遇定義為一次幸運事件。黃仁勳近年被台灣民眾封為「財神爺」，皆因輝達股價屢創新高，凡是與他相關的概念股都水漲船高，能夠在夜市偶遇這位AI教父，難怪Miko都覺得自己行運。
大馬網紅躍升港台演藝圈發展順利
黃潔琪本為大馬網紅和模特兒，早於2018年就曾推出個人寫真集，因外形神似林明禎而有「翻版林明禎」、「大馬郭雪芙」等稱號。她在2019年參與ViuTV節目《走佬去馬拉》後漸漸為港人認識，其後陸續擔任多個旅遊節目主持，並於電台節目《公子會》擔任主持及嘉賓，近年更先後於多套電影及音樂MV中演出，演藝事業版圖不斷擴大，最新更參演黃子華、鄭秀文主演的賀歲片《夜王》。
網民瘋傳合照焦點全落在Miko身材上
合照曝光後隨即引來大批網民留言，不少人直言焦點完全唔係黃仁勳：「老黃只係配角，Miko先係主角」、「呢件吊帶背心太犯規」、「財神都要望多兩眼」、「Miko行運遇到財神，我哋行運遇到Miko派福利」。亦有網民笑言Miko的超兇身材比輝達股價更加震撼，認為這張合照堪稱今次電腦展期間最具話題性的偶遇照片。
圖片來源：IG@mikowong資料或影片來源：原文刊於新假期