22歲黃澤林強勢復仇美國宿敵 世界排名突飛猛進 飆上90位創香港歷史

今日22歲香港網球一哥黃澤林在墨西哥米菲爾公開賽上演極限復仇戰，驚天表現令人熱血沸騰。他在父母親臨現場見證下，強勢迎戰曾經擊敗自己的美國勁敵，雙方在球場上瘋狂火拼。這場長達個多小時的激戰最終迎來超乎想像的戰果，他賽後即時獲得的驚人成就徹底震驚全港球迷。