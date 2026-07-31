22歲黃澤林強勢復仇美國宿敵 世界排名突飛猛進 飆上90位創香港歷史
黃澤林狂轟對手直落兩盤勝出
黃澤林在八強賽事面對25歲美國球手布斯比展現出極強氣勢，首盤開局便火力全開，兩度打破對手發球局並開出4個「Ace球」，輕鬆以6比1先拔頭籌。進入第二盤戰況變得異常緊湊，雙方互相保住發球局拉鋸至5比5平手。在關鍵的第11局中，他把握絕佳機會成功破發，最終成功以7比5再下一城，花費1小時29分鐘直落兩盤擊敗對手，順利殺入這項ATP 250賽事4強階段。
排名狂飆創出香港網壇歷史新高
贏出這場關鍵戰役後，黃澤林在球場上即時激動大喊「Let’s go！」來宣洩興奮情緒，場面極具感染力。根據ATP官網最新公布的數據顯示，他這次殺入準決賽直接帶來豐厚積分，即時世界排名狂飆680分並一口氣衝上第90位。這個驚人數字讓他一圓躋身世界頂尖百人行列的終極目標，更正式成為香港男子網球史上第一人。他下一圈將會繼續燃燒戰意，全力火併世界排名第127位的法國球手基亞。
布斯比去年聖地牙哥網賽曾淘汰港將
這次絕地反擊背後其實充滿戲劇性伏線，昨日他才剛剛上演驚天大逆轉，打退世界排名第12位的捷克一哥利克卡。至於今日面對的美國球手布斯比絕對不是省油的燈，對方曾於去年3月首奪職業生涯唯一一個ATP錦標，雙方更在去年2月的聖地牙哥網球賽首圈曾經狹路相逢，當時黃澤林慘遭對方以直落兩盤淘汰出局。另外這名對手自小患有嚴重自閉症直到4歲仍未開口說話，全靠母親苦尋治療方法才得以改善，令這場賽事添上更深層意義。
網民狂賀黃澤林殺入四強揚威國際
這項破天荒的體育界震撼消息一出，隨即在各大社交平台引爆極高討論度，大批本地球迷均陷入瘋狂狀態。不少持續關注賽事的網民紛紛激動留言表示「真係香港之光」、「完全估唔到可以打入前一百名」，讚嘆這位年輕球手的心理質素極高。由於他的父母今日亦親自飛抵墨西哥米菲爾賽場觀眾席為愛子熱烈打氣，網民更形容這幅溫馨畫面是全場最動人的時刻，大家都期盼他能夠在餘下賽事繼續創造奇蹟。