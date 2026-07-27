59歲黃澤鋒爆婚姻危機 驚揭7年零親吻 老婆鏡頭前忍唔住爆喊

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現年59歲演員黃澤鋒與太太陳麗麗結婚16年，近日二人登上電視節目《大小矛盾在路上》時，震撼自爆曾經歷嚴重婚姻危機。自從將心力全投放於兩名女兒身上後，兩人坦言夫妻溝通大幅減少，甚至長達七至八年沒有親吻。這段看似恩愛如昔的婚姻背後，隱藏著令女方在鏡頭前激動落淚的震撼內幕。

黃澤鋒參演《大小矛盾在路上》揭露家庭衝突

黃澤鋒在節目上透露自從高齡獲女後，夫妻將所有心力全放在照顧兩名女兒身上，反而完全忽略彼此之間溝通。他坦言感受最大變化就是太太脾氣轉差，自從誕下細女後動怒情況變得更加嚴重，猶如火山爆發一樣，經常開口抱怨及責罵。面對家中日增摩擦，黃澤鋒選擇以沉默逃避來避免正面衝突，長久下來導致二人關係日漸疏離，甚至自爆對上一次與太太嘴對嘴親吻已是七至八年前大女出世前，感情生變令婚姻陷入冰點。

陳麗麗鏡頭前激動落淚老公深情告白還原真相

在傾訴心事環節中，陳麗麗坦言黃澤鋒鮮有向自己表達愛意，並大吐苦水表示：「好愛你架家姐，好愛你架妹妹，媽媽，我好多謝你，變咗多謝囉，唔係叫愛囉。」雖然關係一度冰封，但黃澤鋒向太太深情告白：「激氣太多好易病，咁樣唔長命，我想彼此陪伴耐啲……你係我明燈嚟，我唔可以無咗你。我想你多做運動，希望你長壽，我唔想一個人行，我唔覺得一個會快樂。」這番說話令陳麗麗在鏡頭前激動落淚，她坦言自己性格硬頸，但承諾會為對方改變，最後兩人在鏡頭前親吻並承諾繼續牽手走下去。

恩愛夫妻相伴十六載超高齡產婦求子路艱難

現年59歲黃澤鋒與太太結婚十六年，一家人向來以恩愛形象示人。當年陳麗麗以超高齡產婦身份誕下大女，其後更不惜經歷種種困難與健康風險，甚至面臨小產傷痛，最終透過人工受孕技術成功懷上並剖腹誕下細女。兩人為了建立完整家庭付出了極大代價，承受巨大生理與心理壓力，如今重心卻不自覺地全轉移至兩名女兒身上，漸漸遺忘了曾經作為彼此靈魂伴侶的浪漫與初心，令這段得來不易的婚姻經歷意想不到考驗。

大批網民對《大小矛盾在路上》情節評價兩極

節目播出後引發大批網民熱烈討論，有網民對他們坦白表示同情與理解，留言表示：「做父母真係好難兼顧夫妻感情，完全明白佢哋處境」、「高齡生仔壓力太大，難免會有摩擦」。不過亦有部分網民認為兩人需要好好檢討相處模式，直指：「既然咁辛苦先生到兩個女，就更加應該好好珍惜另一半」、「7年無錫真係好誇張，再唔處理遲早出事」。相關節目片段在各大社交平台上持續引發不同群體網民轉發與留言。

黃澤鋒 陳麗麗 （圖片來源：HOYTV）
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黃澤鋒 陳麗麗 （圖片來源：HOYTV）
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圖片來源：HOYTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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