59歲黃澤鋒爆婚姻危機 驚揭7年零親吻 老婆鏡頭前忍唔住爆喊

現年59歲演員黃澤鋒與太太陳麗麗結婚16年，近日二人登上電視節目《大小矛盾在路上》時，震撼自爆曾經歷嚴重婚姻危機。自從將心力全投放於兩名女兒身上後，兩人坦言夫妻溝通大幅減少，甚至長達七至八年沒有親吻。這段看似恩愛如昔的婚姻背後，隱藏著令女方在鏡頭前激動落淚的震撼內幕。