80歲黃百鳴內幕交易罪成 裁判官斥辯解「荒謬牽強」拒納證供
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80歲黃百鳴今日於東區裁判法院被裁定內幕交易罪成，涉及在天馬影視公布賣盤前慫恿胞妹掃貨，裁判官更當庭斥其辯解「既荒謬，又牽強」。這位縱橫影壇數十年的電影大亨，竟因一段WhatsApp訊息而身陷囹圄，其庭上自辯內容令人嘩然。
黃百鳴WhatsApp親自指示胞妹「盡買」股票
案件追溯至2017年8月至10月期間，當時黃百鳴仍為天馬影視主席兼控股股東。控方證據顯示，黃百鳴在案發期間先後透過4張支票向胞妹黃潔珍轉帳共250萬元，並透過WhatsApp多次發出明確買入指示。訊息內容包括「今天一八幾買D啦」、「收市前買」、「0.2下可入些貨」及「明天低過0.2，盡買」，涉及股票交易金額至少156萬元，指示之具體令人難以辯駁。
裁判官斥黃百鳴辯解荒謬牽強拒納證供
黃百鳴庭上辯稱，轉帳250萬元是為處理胞弟在內地的物業，並非用作買股票。至於WhatsApp訊息，他聲稱是因為黃潔珍曾在公開場合詢問買入天馬影視股份一事，他當時感到不滿而沉默，事後因愧疚才發訊息「回覆」。更離譜的是，他辯稱叫胞妹「盡買」其實是「反話」，如同小時候胞妹哭泣時他會叫她「盡情哭」一樣。裁判官高偉雄直斥其解釋完全不能令人信服，指任何有理性的上市公司主席都不會叫家人大量買入自己公司股份，認定黃百鳴並非誠實可靠證人。
天馬影視兩度收購失敗黃百鳴曾辯稱以為不了了之
黃百鳴在審訊中曾試圖淡化事件嚴重性，供稱案發時雖知道有第三方提出收購天馬影視股份，但由於公司早前已有兩次收購失敗的經歷，加上對方只派員工作代表接觸，他便交由下屬處理，以為收購會不了了之。然而裁判官認為，黃百鳴作為多間上市公司主席，必定謹慎處理相關事宜，其說法明顯與其身份地位不符，最終裁定唯一合理的推論是黃百鳴確實指示胞妹買入股份。
網民熱議影壇大亨淪為被告感嘆晚節不保
裁決消息傳出後，網民反應兩極。有人感嘆黃百鳴縱橫影壇數十年，由《開心鬼》系列到近年被封為「廣東歌殺手」，一直維持高曝光率，想不到竟因內幕交易罪成而晚節不保。亦有網民翻出其近年在社交平台激情獻唱的片段，留言「唱歌都算搞笑，估唔到炒股仲認真過拍戲」、「78歲仲要面對刑事案，真係唏噓」。案件編號為ESS1735/2025，黃百鳴將於稍後聽取判刑。
資料或影片來源：原文刊於新假期