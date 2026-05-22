80歲黃百鳴內幕交易罪成 裁判官斥辯解「荒謬牽強」拒納證供

80歲黃百鳴今日於東區裁判法院被裁定內幕交易罪成，涉及在天馬影視公布賣盤前慫恿胞妹掃貨，裁判官更當庭斥其辯解「既荒謬，又牽強」。這位縱橫影壇數十年的電影大亨，竟因一段WhatsApp訊息而身陷囹圄，其庭上自辯內容令人嘩然。