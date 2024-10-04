78歲黃百鳴挑戰《記憶棉》超越原唱? 網民笑指聽完勁洗腦：家有囍事feel

78歲的黃百鳴香港電影業的重要人物，著名電影制作人之一。黃百鳴除了拍電影之外，原來唱歌都好掂！最近，有網友在小紅書上傳了一段黃百鳴挑戰MC張天賦《記憶棉》，網民不禁笑指好有90年代「家有囍事」feel！

