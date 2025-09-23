TVB主持黃紫恩自爆撞過百隻鬼｜靈異節目宿世解碼 揭心寒真相竟同前世有關？
廣告
TVB Plus靈異節目《直播靈接觸》昨晚（22日）一集極震撼，主持黃紫恩（Jojo）竟在節目中被揭開驚人前世，更與她一次過撞見過百隻鬼的恐怖經歷有關！當時整個山頭都是「祂們」，場面令人毛骨悚然，究竟Jojo的前世發生過甚麼事，令她今世有如此奇異的遭遇？
昨晚直播宿世解碼 Jojo驚見前世滅族慘況
昨晚節目主題為「宿世解碼」，邀來靈魂療癒師Man Chan及宿世通靈師卓嘉玲玲擔任嘉賓，並即場為主持黃紫恩（Jojo）進行宿世解碼。在儀式中，卓嘉師傅透過類似冥想的狀態，看到Jojo的前世畫面，起初是一場盛大的慶典，全族人身穿白袍，一同迎接一名新生嬰兒。然而畫面一轉，該名女孩已18歲，但周遭環境已夷為平地，全族人只剩下她孤身一人，獨自面對滅族慘況，畫面相當悲涼。整個過程由Man師傅用文字記下，為Jojo拼湊出這個破碎的前世故事。
黃紫恩憶述撞鬼經歷毛骨悚然 獲師傅讚有特殊療癒能力
聽完師傅的描述後，黃紫恩（Jojo）立即表示這竟與她人生首次撞鬼的經歷不謀而合，她猶有餘悸地憶述：「嗰時係幾百隻咁撞，係成個山都係。」她坦言長大後回想，覺得自己可能與那班鬼魂早有聯繫或緣份，這也堅定了她後來修行的決心。靈魂療癒師Man Chan補充，在儀式中看到Jojo的能量光包含粉紫色，這是一種治癒的顏色，並斷定她擁有安撫人心的特殊能力，Man師傅對她說：「你有一種療癒、修補能力，撫慰人嘅傷口，你講嘅安撫說話特別有效。」原來Jojo的撞鬼經歷背後，竟隱藏著與生俱來的療癒天賦。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期