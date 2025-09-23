TVB主持黃紫恩自爆撞過百隻鬼｜靈異節目宿世解碼 揭心寒真相竟同前世有關？

TVB Plus靈異節目《直播靈接觸》昨晚（22日）一集極震撼，主持黃紫恩（Jojo）竟在節目中被揭開驚人前世，更與她一次過撞見過百隻鬼的恐怖經歷有關！當時整個山頭都是「祂們」，場面令人毛骨悚然，究竟Jojo的前世發生過甚麼事，令她今世有如此奇異的遭遇？