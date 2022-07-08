黃紫恩

26歲黃紫恩自揭「被欺負」 與小鮮肉跳舞遭強行推落地做一字馬

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26歲的黃紫恩近日因為於《冇人性教育》言論大膽令人印象深刻，更有消息指她的開放程度直逼波波黃婧靈，二人在TVB的地位不分高低！不過日前黃紫恩就自爆遭人欺負，被舞伴在合舞時強行推倒在地上！

黃紫恩 海邊三點式超性感
黃紫恩近日頻頻IG派褔利。（圖片來源：[email protected]

黃紫恩被強行推落地

黃紫恩日前在IG分享了一段與劉頌鵬（Enson）共舞的影片，片中可見Enson在轉圈時大力揈黃紫恩，但在黃紫恩未及反應之際，再將她整個人壓到在地上！幸好黃紫恩筋骨夠柔軟，即時以一字馬接招力保不失。片段中黃紫恩寫下「公報私仇」、「職場欺凌行為」、「係咁壓我落地」、「黎打交定跳舞」。不過其實黃紫恩都係開吓玩笑，她在帖文中表示：「多謝Enson用心良苦嘅訓練，相信以後我台上點樣跣親，我都有辦法救到場。」

黃紫恩 被壓落地！
被壓落地！（圖片來源：[email protected]

即睇片重溫：

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黃紫恩言論大膽 頂替波波？

26歲的黃紫恩於2019年以本名黃芷恩做KOL，出道前她於香港理工大學修讀設計科，畢業後加入TVB後，曾經主持過《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等節目。今年她在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋，亦正式改名為黃紫恩。節目初期，網民經常將黃紫恩和同期拍檔波波黃婧靈比較，指她名氣比波波遜色。可是隨著黃紫恩於節目中越來越放的表現，加上她時不時在社交網站上傳性感美照大派福利，令她人氣急升大受網民愛戴，足以挑戰波波於TVB中的地位！

黃紫恩 黃紫恩在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋。
黃紫恩在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋。（圖片來源：TVB《冇人性教育》）

最近佢又有新節目：《不正常愛情研究所》

黃紫恩自爆每星期都收到粉絲噁心照片

出道以來一直以性感形象示人的黃紫恩，曾經在訪問中自爆出道後經常受到騷擾訊息，她更表示其中有一名「忠實粉絲」每個禮拜都會發一次噁心照片給她。她笑稱收到這些訊息也不太在意，看一下也無所謂，連面對奇葩粉絲都「Open過人」！

黃紫恩 黃紫恩自爆每星期都收到粉絲私密部位照片
黃紫恩自爆每星期都收到粉絲私密部位照片（圖片來源：[email protected]

黃紫恩經常於IG大曬性感照大派福利「失守」

除了在節目上表現大膽之外，黃紫恩亦經常於社交平台上大曬性感身形，令網民都拍手叫好。年初的時候，黃紫恩曬出了一系列性感照片，其中有幾張更被懷疑失守！近日又上傳了穿三點式的美照大派福利，令一班網民都紛紛留言大讚，成功吸粉！

黃紫恩 黃紫恩經常於IG大派福利
黃紫恩經常於IG大派福利（圖片來源：[email protected]
黃紫恩
（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 馮盈盈都讚好！
馮盈盈都讚好！（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 仲好靚女！
仲好靚女！（圖片來源：[email protected]

父母全力支持 無悔主持性教育節目

黃紫恩的大膽作風，令大眾都十分好奇黃紫恩父母和身邊朋友的反應。黃紫恩在接受傳媒訪問的時候表示父母十分贊成自己擔任性 教育節目主持，更大爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open！家人亦經常看她主持的節目，雖然剛開始會擔心她未能勝任主持一職，但現在都十分放心，支持她繼續做她想做的事。

黃紫恩 自爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open
自爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]、 J2

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