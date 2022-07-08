26歲黃紫恩自揭「被欺負」 與小鮮肉跳舞遭強行推落地做一字馬
黃紫恩被強行推落地
黃紫恩日前在IG分享了一段與劉頌鵬（Enson）共舞的影片，片中可見Enson在轉圈時大力揈黃紫恩，但在黃紫恩未及反應之際，再將她整個人壓到在地上！幸好黃紫恩筋骨夠柔軟，即時以一字馬接招力保不失。片段中黃紫恩寫下「公報私仇」、「職場欺凌行為」、「係咁壓我落地」、「黎打交定跳舞」。不過其實黃紫恩都係開吓玩笑，她在帖文中表示：「多謝Enson用心良苦嘅訓練，相信以後我台上點樣跣親，我都有辦法救到場。」
即睇片重溫：
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黃紫恩言論大膽 頂替波波？
26歲的黃紫恩於2019年以本名黃芷恩做KOL，出道前她於香港理工大學修讀設計科，畢業後加入TVB後，曾經主持過《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等節目。今年她在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋，亦正式改名為黃紫恩。節目初期，網民經常將黃紫恩和同期拍檔波波黃婧靈比較，指她名氣比波波遜色。可是隨著黃紫恩於節目中越來越放的表現，加上她時不時在社交網站上傳性感美照大派福利，令她人氣急升大受網民愛戴，足以挑戰波波於TVB中的地位！
最近佢又有新節目：《不正常愛情研究所》
黃紫恩自爆每星期都收到粉絲噁心照片
出道以來一直以性感形象示人的黃紫恩，曾經在訪問中自爆出道後經常受到騷擾訊息，她更表示其中有一名「忠實粉絲」每個禮拜都會發一次噁心照片給她。她笑稱收到這些訊息也不太在意，看一下也無所謂，連面對奇葩粉絲都「Open過人」！
黃紫恩經常於IG大曬性感照大派福利「失守」
除了在節目上表現大膽之外，黃紫恩亦經常於社交平台上大曬性感身形，令網民都拍手叫好。年初的時候，黃紫恩曬出了一系列性感照片，其中有幾張更被懷疑失守！近日又上傳了穿三點式的美照大派福利，令一班網民都紛紛留言大讚，成功吸粉！
父母全力支持 無悔主持性教育節目
黃紫恩的大膽作風，令大眾都十分好奇黃紫恩父母和身邊朋友的反應。黃紫恩在接受傳媒訪問的時候表示父母十分贊成自己擔任性 教育節目主持，更大爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open！家人亦經常看她主持的節目，雖然剛開始會擔心她未能勝任主持一職，但現在都十分放心，支持她繼續做她想做的事。
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