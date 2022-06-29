26歲黃紫恩挑戰波波成一代性女？ KOL出身改名轉運極速上位
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近日於《冇人性教育》言論大膽，表現突出的黃紫恩令觀眾印象深刻，成功上位。不但於節目中表現夠放，身形姣好的黃紫恩被封為「新一代性女」，挑戰「波波」黃婧靈TVB性女地位！
黃紫恩言論大膽 頂替波波成一代性女
26歲的黃紫恩於2019年以本名黃芷恩做KOL，出道前她於香港理工大學修讀設計科，畢業後加入TVB後，曾經主持過《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等節目。今年她在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋，亦正式改名為黃紫恩。節目初期，網民經常將黃紫恩和同期拍檔波波黃婧靈比較，指她名氣比波波遜色。可是隨著黃紫恩於節目中越來越放的表現，加上她時不時在社交網站上傳性感美照大派福利，令她人氣急升大受網民愛戴，足以挑戰波波於TVB中的「新一代性女」地位！
自爆每星期都收到粉絲私密部位照片
出道以來一直以性感形象示人的黃紫恩，曾經在訪問中自爆出道後經常受到騷擾訊息，她更表示其中有一名「忠實粉絲」每個禮拜都會發一次性器官照片給她。她笑稱收到這些訊息也不太在意，看一下也無所謂。不愧為新一代性女，連面對騷擾訊息都「Open過人」！
經常於IG大曬性感照 大派福利
除了在節目上表現大膽之外，黃紫恩亦經常於社交平台上大曬性感身形，令網民都拍手叫好。年初的時候，黃紫恩曬出了一系列性感照片，其中有幾張更被懷疑走光！近日又上傳了穿三點式的美照大派福利，令一班網民都紛紛留言大讚，成功吸粉！
父母全力支持 無悔主持性教育節目
黃紫恩的大膽作風，令大眾都十分好奇黃紫恩父母和身邊朋友的反應。黃紫恩在接受傳媒訪問的時候表示父母十分贊成自己擔任性教育節目主持，更大爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open！家人亦經常看她主持的節目，雖然剛開始會擔心她未能勝任主持一職，但現在都十分放心，支持她繼續做她想做的事。
幕前做「性女」 私下興趣大反轉
雖然節目上言論大膽出位，但私底下黃紫恩的嗜好竟然係「書法」。今日她將自己上堂學書法的照片上傳到社交平台，更表示自己本身信教，所以喜歡抄經，她更表示抄經的時候能夠讓自己心靈平靜！幕前豪放的性女竟然喜歡如此靜態的活動，認真估佢唔到！
即睇黃紫恩大鬥波波黃婧靈！