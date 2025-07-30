黃美棋大爆老公飽受1病症煎熬 入院檢查結果公開：醫生話冇得醫

35歲黃美棋與40歲丈夫鍾健威於去年結婚，2人婚後亦不時在社交平台大派閃光彈，是娛樂圈令人稱羨嘅夫婦之一。不過繼早前鍾健威被指面色極灰出鏡後，黃美棋隨後又在社交平台突然放負，令唔少人擔憂。日前黃美棋現身節目宣傳後接受訪問，就透露咗老公最新嘅身體狀況，更稱佢因病情而飽受煎熬……