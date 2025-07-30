黃美棋大爆老公飽受1病症煎熬 入院檢查結果公開：醫生話冇得醫
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35歲黃美棋與40歲丈夫鍾健威於去年結婚，2人婚後亦不時在社交平台大派閃光彈，是娛樂圈令人稱羨嘅夫婦之一。不過繼早前鍾健威被指面色極灰出鏡後，黃美棋隨後又在社交平台突然放負，令唔少人擔憂。日前黃美棋現身節目宣傳後接受訪問，就透露咗老公最新嘅身體狀況，更稱佢因病情而飽受煎熬……
黃美棋與老公聚少離多感壓力
過去半年，鍾健威多次因偏頭痛、耳鳴和頭暈困擾，不僅令工作效率下降，也拖累了日常生活。他坦言每當天氣濕度高，症狀會明顯加重，甚至連聲音都會變低沉，需要休息多日才能舒緩。
作為妻子的黃美棋，每當得知丈夫情況惡化，都感到無比愧疚和擔憂。工作繁忙的她，經常要飛往內地或外地拍攝，與丈夫聚少離多備受壓力。她記得在出發拍攝節目前，特地抽空陪伴丈夫入院做腦部和眼科檢查，不過醫生診斷一切正常，只能斷定是偏頭痛發作，並開藥舒緩病情。
黃美棋透露鍾健威病情
雖然不能常伴左右，但夫婦間的溫情並未因此退減，黃美棋更搞笑表示自己不在家時，丈夫反而覺得屋企「好靜好舒服」，可以安靜休息好幾天。黃美棋隨後亦透露老公近期再度受偏頭痛影響，不過醫生就稱「偏頭痛冇得醫」，而且亦無法找出發病嘅根源，並指好多患偏頭痛嘅病人都會突然發作。
撰文：東方新地圖片來源：ig@meikiw資料或影片來源：原文刊於新假期