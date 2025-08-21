童星黃美棋拋震撼彈 無預警宣布結束8年TVB賓主關係 親解離巢原因：驚再無勇氣！
童星出身、去年才與圈中男友鍾健威（Ray）拉埋天窗的黃美棋，今日（21日）突然在社交平台投下震撼彈，宣布正式離開效力8年的TVB！她貼出在電視城門口的自拍照，感性表示選擇在此刻離開這個「避風港」，全因一個深層恐懼，究竟背後隱藏著怎樣的決心？
黃美棋IG拋震撼彈 「我要正式離開呢個地方」
今日黃美棋在社交平台分享了一張在將軍澳電視城門口的自拍照，並無預警地發文宣布離巢，她寫道：「等我放個震撼彈先！我要正式離開呢個陪我長大再返黎追夢嘅地方lu！」正式結束與TVB長達8年的賓主關係。黃美棋憶述自己與TVB的深厚淵源，指第一套參與的劇集是1994年的《包青天》，當時TVB仍在清水灣，見證著電視城的變遷。她坦言在HKTV無法開台後，經歷了幾年自由身生涯，最終因為太想拍劇而決定重返TVB追夢，字裡行間充滿對這個地方的不捨之情。
黃美棋親解離巢苦衷 「驚再無勇氣繼續去闖」
對於離開這個工作多年的「避風港」，黃美棋亦有過掙扎，她坦言：「外面風大雨大個市又唔好，留低好d喎，起碼有份糧！」但她隨即解釋了離巢的真正原因，是源於內心的一份恐懼：「但係我都好明白，如果宜家唔走，我驚我再無勇氣繼續去闖…要有向前嘅勇氣呀！」她認為聚散有時，選擇在此刻終結，是為了留下最美好的回憶。黃美棋強調離開不代表放棄演藝事業，反而能擁有更大的創作空間。她特別感謝丈夫鍾健威一直以來的支持，並預告：「我拍咗條散水片㗎，過兩日有得睇！」
回顧TVB 8年高低起跌 黃美棋自豪拍過《救妻同學會》
黃美棋總結在TVB的8年歲月，形容是每個藝人的必經階段：「喺呢度8年嘅日子當然有開心唔開心，有期待有等待有失望再期待。」她認為最大的收穫是參與了多個自己喜愛的節目，包括《香港美食一條街》、《大玩特玩》等，讓監製發掘了她的綜藝潛能，而連續四年擔任《歡樂滿東華》網上版6小時直播主持，更奠定了她的直播根基。在劇集方面，她表示《救妻同學會》是自己非常自豪的作品，即使當時每星期播一集的形式太新穎，但拍攝的點滴依然歷歷在目，這一切都豐富了她的人生，讓她從一個「大番薯」蛻變成經驗豐富的藝人。
