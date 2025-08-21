童星黃美棋拋震撼彈 無預警宣布結束8年TVB賓主關係 親解離巢原因：驚再無勇氣！

童星出身、去年才與圈中男友鍾健威（Ray）拉埋天窗的黃美棋，今日（21日）突然在社交平台投下震撼彈，宣布正式離開效力8年的TVB！她貼出在電視城門口的自拍照，感性表示選擇在此刻離開這個「避風港」，全因一個深層恐懼，究竟背後隱藏著怎樣的決心？