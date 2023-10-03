41歲黃翠如五官愈來愈精緻 曾鼻樑透光再惹加工疑雲

現年41歲的黃翠如（Priscilla）出道至今憑住鄰家女孩的性格和超強童顏被封作「翠如BB」，由主持搖身一變成為當家花旦的她，近年卻被外貌變得愈來愈精緻，引起外界猜疑有加工之嫌，不過對此她都曾經一一否認，直到她日前出席公開活動，再一次因為升級的美貌引起外界關注……