41歲黃翠如五官愈來愈精緻 曾鼻樑透光再惹加工疑雲
現身公開活動五官變立體
黃翠如日前以深藍色露肩長裙出席活動，從她在Instagram分享的照片中所見，41歲的她狀態極佳氣息甚好，不但擁有少女般的零毛孔皮膚，連蘋果肌、額頭亦相當飽滿，下巴亦顯得非常尖。
黃翠如分享舊照講成長
黃翠如於1999年曾以17歲之齡接受香港電台《鏗鏘集》訪問，當時的她明顯有嬰兒肥，雖然已經是個小美人，但五官較為扁塌，雙眼亦沒有現時深邃。在2014年，33歲的黃翠如亦曾分享自己一張黑白的童年照，更感觸表示：「不知不覺間，我們長大了，成長，讓我們有點慌，讓我們一方面留戀幼稚卻又要裝出成熟，讓我們要學會選擇同時面對後果。在還未跟上時間時，我們長大了，原來，成長是這樣一回事。」
主播時期愈來愈立體
黃翠如擔任有線娛樂新聞台主播時期，雖然同樣有嬰兒肥，但擁有強勁的膠原蛋白，散發住青春可人的魅力。直到2007年，她轉戰有線節目組與蘇民峰拍攝旅遊節目《40日峰狂嘆世界》，相隔4年，輪廓變得愈來愈立體，逐漸變成瓜子面。
BB進化女神5.0
黃翠如由有線電視轉投TVB初時，仍然有包包面，但五官看起來亦非常自然，直到開始接劇之後，年過30歲她開始輪廓變得愈來愈開始鮮明，正式開展女神之路，更被網民封為「翠如BB」，然而當時的她眼肚眼紋已經很明顯。黃翠如和老公蕭正楠結婚之後婚姻生活甜蜜美滿，賺錢能力亦隨之爆升成為搶手貨，為咗唔失禮客戶，2人容貌亦再進化。有眼利網民發現夫妻同時臉形五官再進化，逆齡生長容光煥發！本身係女神 BB的翠如，更是蘋果肌激凸，鼻樑筆挺兼驚見蝦餃下巴， BB女神變鬼妹女神，身旁的蕭正楠亦回春有法，昔日闊面形緊緻提 升，由老蕭變嫩蕭，婦靚夫隨，夫妻齊齊重手執靚吸客！
蕭正楠返老還童 齊齊變靚吸金
老婆愈變愈索， 42歲的蕭正楠當然要跟住學，夫妻同心其利斷金，兩人疫情前逆市成為廣告客戶搶手貨，除咗單拖演出及拍廣告，合體賺錢工作亦愈來愈多。知情者爆料指：「其實阿蕭同翠如從來都唔介意一齊做嘢搵錢，結婚之後，就更加啱價就接，咁夫妻檔市場層面好闊，佢哋真 係多咗好多嘢做，為咗令客戶滿意，佢哋都好落力執靚樣吸客，唔敢再求求其其，以前阿蕭唔著重打扮，牛記笠記好隨便就出街，但家陣要保住形象，翠如都捉埋老公一齊扮靚！呢排都見阿蕭成個後生晒！」 蕭生蕭太咁有市場，當然緊張執靚樣把握時機賺定多啲奶粉錢啦！夫妻回春有法，生B應該冇難度！
《使徒行者3》黃翠如被三哥踢爆「整容」
在2017年播出的《使徒行者2》，黃翠如飾演的臥底梅姐一派活潑未夠成熟，但2年後的播出《使徒行者3》的時間設置已屬《使徒2》的10年後，一眾主角接受《使徒行者3》開播live chat訪問時，三哥指自己已經卓Sir變成凱哥，因為他在《使徒行者1》槍殺了由鍾景輝飾演的宋先生，坐完監出來已非警察，而梅姐則繼續與天堂哥（袁偉豪 飾）續前緣，冇咗前男友周柏豪，梅姐會否最終情傾天堂哥仍是未知之數，不過當日live chat，三哥講到劇集時間設置時，便謂：「時間係《使徒行者2》的約10年後，梅姐周遊列國返嚟，仲整埋容！」此言一出翠如即煞停三哥，全場即時靜晒！
兩輯《使徒行者》黃翠如面容比拼
《使徒行者3》播到第14集，黃翠如的戲份不少，有網民將兩輯的「鄭淑梅」做比拼，發現角色的氣質同演繹的確係唔同咗：
《使徒行者2》黃翠如
當年播出時，黃翠如飾演新晉臥底的演技曾被狠批，甚至被評為「劇中最大敗筆」、「宣萱面前交唔到戲」⋯⋯劇中交代黃翠如得知周柏豪飾演的「樂少」被袁偉豪槍殺時，情緒崩潰的連環圖被網友恥笑咗幾日：
《使徒行者3》黃翠如
來到第三輯，黃翠如的角色成熟不少，與袁偉豪作為老搭檔，二人感情升華但關係曖昧，有不少攬頭攬頸的演出：
黃翠如7字反擊「透光鼻」指控
黃翠如片中自拍抬起頭讓陽光曬在臉上，口郁郁扮食嘢，留言指在隔離中「也要吃陽光」，形容這是維他命D餐﹗不過有網民留言指「鼻樑透光」、「透光鼻」，黃翠如即大反擊：「我的鼻非常真的。」
黃翠如悍衛「虎鼻」有前科 強調冇後天加工
黃翠如曾在IG貼出16歲時穿著格仔衫與現在的她做對比，即時引起網民熱烈討論，有人留言大讚她冇變過，不過，有讚當然亦有彈，也有人留言質疑翠如個鼻高咗靚晒！早前有報道指黃翠如驚變「木偶鼻」，搞到黃翠如要急急澄清，強調自己天生「虎鼻」有福氣，絕冇郁過手腳，唔好屈佢咁話！不過現場所見，黃翠如蘋果肌飽滿，鼻樑高而畢直，愈大愈靚能夠得天獨厚，大家唔羡慕得咁多嘞！但當被問到會唔會整其他地方時，黃翠如就好老實咁話：「其他地方老咗我唔敢包，哈哈！」澄清一輪之後，黃翠如就表示未有因報道嬲怒，皆因自己在負面新聞中長大喎！仲話當幫劇集宣傳。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！