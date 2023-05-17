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黃翠如團隊哥倫比亞蒲吧遇槍戰 感嘆：經歷了驚心動魄的一夜

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黃翠如早前因為要出埠拍攝旅遊節目，連好姊妹連詩雅的婚禮都冇法出席，原來她近日正和無綫拍攝團隊遠赴南美洲地區拍節目，去到哥倫比亞時，團隊中的兩名攝影師更在酒吧中遇上槍戰，非常驚險！

黃翠如 早前連詩雅舉行婚禮，黃翠如因為要出埠拍攝節目而未能出席，只能隔空向好姊妹送上祝福。
早前連詩雅舉行婚禮，黃翠如因為要出埠拍攝節目而未能出席，只能隔空向好姊妹送上祝福。（圖片來源：[email protected]

黃翠如：哥倫比亞有他令人害怕的一面

黃翠如乘搭長達34小時的飛機初抵哥倫比亞時，也曾到當地的酒吧品嘗蔗糖酒，當時她已表示為了安全原因，早已除低婚戒，之後她又講到：「哥倫比亞，有他令人害怕的一面，也有他令人愛上的一面。」引起不少網民好奇。

黃翠如 黃翠如曾到哥倫比亞的酒吧品嘗蔗糖酒。
黃翠如曾到哥倫比亞的酒吧品嘗蔗糖酒。（圖片來源：[email protected]
黃翠如 黃翠如去到哥倫比亞即除低婚戒，睇得出好注意安全。
黃翠如去到哥倫比亞即除低婚戒，睇得出好注意安全。（圖片來源：[email protected]

透露同伴們經歷了驚心動魄的一夜

其後黃翠如又曬出數張赤腳在沙灘上漫步的靚相，配文寫上：「哥倫比亞的最後一天，同伴們經歷了驚心動魄的一夜，幸好最後大家都安全歸來。第二站，厄瓜多爾，很久不見。」

黃翠如 黃翠如在社交網報平安，指「最後大家都安全歸來」。
黃翠如在社交網報平安，指「最後大家都安全歸來」。（圖片來源：[email protected]
黃翠如 又透露下一站係去厄瓜多爾。
又透露下一站係去厄瓜多爾。（圖片來源：[email protected]

曾聽到7、8下槍聲

原來在哥倫比亞的最後一晚，拍攝完畢後，黃翠如已返回酒店休息，但有兩名攝影師就跟隨在當地認識的朋友到酒吧聚會，誰料卻遇上了槍戰，據知當時他們曾聽到7、8下槍聲，現場人士驚慌尖叫，場面混亂，攝影師亦跟同事失散，大家分別躲於廁所及車輛旁，幸最後終平安逃離險境。

黃翠如 黃翠如向大家展示南美洲的繽紛色彩。
黃翠如向大家展示南美洲的繽紛色彩。（圖片來源：[email protected]
黃翠如 指哥倫比亞有令人害怕的一面，也有令人愛上的一面。
指哥倫比亞有令人害怕的一面，也有令人愛上的一面。（圖片來源：[email protected]

直呼逃過大難已經好好彩

黃翠如受訪時指自己直到第二朝才從同事口中得知事發經過，她透露該兩名經歷槍戰的攝影師當然好驚，但今次可以逃過這個大難，已經算好好彩。她又講到自己平日收工都會同當地的朋友一齊出去食飯，只係當晚在森林拍攝完後已經太夜，所以她才未有同行，令她直呼好好彩，因為她真的不想經歷這種驚險事。

黃翠如 黃翠如慶幸大家最後都平安無事。
黃翠如慶幸大家最後都平安無事。（圖片來源：[email protected]
黃翠如 但也有網民錯重點，大讚黃翠如著短褲加短boots好索。
但也有網民錯重點，大讚黃翠如著短褲加短boots好索。（圖片來源：[email protected]

要聽當地導遊話夜晚唔好周圍走

黃翠如又提到自己有買保險，並憶述曾試過在南非貧民窟拍攝時，遇過有兩幫人對峙，當時導遊叫他們即刻走，走到隔籬街時已聽到槍聲。她指南美這個地方去旅遊係好有趣，因為他們的拉丁文化好得意，但就要好聽當地導遊話，夜晚唔好周圍走，只是他們拍攝好多時都需要拍到夜晚，唯有自己小心些。

黃翠如 黃翠如指老公蕭正楠並冇好擔心，因為知道她會好好照顧自己。
黃翠如指老公蕭正楠並冇好擔心，因為知道她會好好照顧自己。（圖片來源：[email protected]

將會轉到中東繼續拍攝

黃翠如透露今次拍攝行程共去了18天，但節目仍未拍完，之後會轉到中東拍攝。被問到每次出差，老公蕭正楠會否很擔心？黃翠如就指蕭正楠並冇好擔心，因為知道她會好好照顧自己，而且她多年來都做好多另類節目，都會提醒自己要小心些。她直言鍾意拍攝這類節目，因為可以去一些少人去的旅遊點，但一定要拍得安全。

黃翠如 去到厄瓜多爾，黃翠如笑言衣服都未有時間洗，因此在路邊隨便買了幾十元一件的衛衣，然後發現首都基多街邊的軟雪糕，也是粉紅色。
去到厄瓜多爾，黃翠如笑言衣服都未有時間洗，因此在路邊隨便買了幾十元一件的衛衣，然後發現首都基多街邊的軟雪糕，也是粉紅色。（圖片來源：[email protected]
黃翠如 黃翠如笑指南美洲都喜歡粉紅色。
黃翠如笑指南美洲都喜歡粉紅色。（圖片來源：[email protected]

蕭正楠爆原本要去正內戰的蘇丹

睇番日前蕭正楠在活動上接受訪問時，都有提到今次黃翠如的南美之行，他透露大隊原定有計劃去近日爆發內戰的蘇丹進行拍攝，只係最後因為戰亂同局勢緊張而取消了這個行程。他又指翠如的呼吸系統一向麻麻，所以對未能隨行陪同有點擔心，只能靠視像聯絡讓她報平安。

黃翠如 蕭正楠因為未能隨行陪老婆黃翠如去南美拍節目而表示擔心。
蕭正楠因為未能隨行陪老婆黃翠如去南美拍節目而表示擔心。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
黃翠如 黃翠如和蕭正楠已結婚5年。
黃翠如和蕭正楠已結婚5年。（圖片來源：[email protected]

網民：南美這片真係唔安全

網民都紛紛擔心地在黃翠如的社交網留言：「你真係要小心呀，南美這片真係唔安全，出門在外不是十分信任的就不要出」、「你同團隊要小心，平安回來啊！」、「哥倫比亞…南美國家、小心啲」、「厄瓜多爾這個國家有些地方也很危險，要注意安全」等等。

黃翠如 有網民更搞笑提起黃翠如在《使徒行者3》中的角色「鄭淑梅」，問她是否去哥倫比亞追查大毒梟。
有網民更搞笑提起黃翠如在《使徒行者3》中的角色「鄭淑梅」，問她是否去哥倫比亞追查大毒梟。（圖片來源：《使徒行者3》截圖）

有網民反駁：這裡的人都是很熱情和有禮貌

不過亦有網民反駁：「其實哥倫比亞不是想像中那麼可怕，這裡的人都是很熱情和有禮貌，有很多地方都值得去」、「今天的哥國已不是那麼令人害怕，只要不走近接壤委國或較南面的邊境，可能比墨西哥還要安全吧！It’s really a wonderful place.」。

黃翠如 黃翠如表示雖然一開始覺得對方好靚仔，但經過今次經驗得出一個結論：「靚仔果然冇本心！」
黃翠如自2007年開始於有線電視拍攝旅遊節目，至今已走遍3分之1個地球。（圖片來源：[email protected]

曾在敍利亞失聯多日

其實黃翠如已非第一次在外地拍攝遇上驚險事，去年她主持節目《遊走世界天與地》，曾與攝製隊飛到摩納哥、瑞士、烏克蘭、意大利及敍利亞等地進行拍攝。當去到戰火紛飛的敍利亞時，她更一度因網絡失聯多日，令人非常擔心，足足5日後，她才再現蹤影「報平安」。

黃翠如 黃翠如去年曾去到戰火紛飛的敍利亞拍節目。
黃翠如去年曾去到戰火紛飛的敍利亞拍節目。（圖片來源：[email protected]
黃翠如 黃翠如曾憑《遊走世界天與地》入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主持」最後五強，但最後敗給了《無窮之路II - 無價之保》的陳貝兒。
黃翠如曾憑《遊走世界天與地》入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主持」最後五強，但最後敗給了《無窮之路II – 無價之保》的陳貝兒。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]娛樂新聞台、《使徒行者3》截圖資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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