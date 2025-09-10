黃翠如突感性發文重提12年前神劇約定？網民感動洗版：回憶返晒嚟！

黃翠如升呢人母後，突然在社交平台感性發文，大談在愛中成長，字裡行間幸福滿瀉。她上載多張溫馨生活照，但原來9月9日是個極有紀念價值的特別日子，與她12年前主演的一套經典溫情劇集有關，究竟是甚麼「0909」約定，竟能勾起全網集體回憶，讓一眾劇迷瞬間淚崩？