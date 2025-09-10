黃翠如突感性發文重提12年前神劇約定？網民感動洗版：回憶返晒嚟！
黃翠如升呢人母後，突然在社交平台感性發文，大談在愛中成長，字裡行間幸福滿瀉。她上載多張溫馨生活照，但原來9月9日是個極有紀念價值的特別日子，與她12年前主演的一套經典溫情劇集有關，究竟是甚麼「0909」約定，竟能勾起全網集體回憶，讓一眾劇迷瞬間淚崩？
黃翠如9月9日感性發文 幸福滿瀉曬溫馨生活照
升呢做媽媽的黃翠如，昨日（9日）在社交平台上載多張生活照，並有感而發寫下長文，分享被愛包圍的幸福。她寫道：「在愛裡，雖不是無所畏懼，但有愛，成了心中的燈塔，也成了最大的力量。讓愛，請成為我所愛的人的奇蹟🌈」。相片中記錄了她生活中的美好點滴，流露出滿滿的溫馨感。自從成為人母後，翠如的生活重心似乎都放在家庭上，字裡行間都感受到她對現時生活的滿足與感恩，讓不少粉絲都為她感到高興。
黃翠如重提12年前神劇《愛我請留言》0909約定
原來9月9日，對於黃翠如和一眾劇迷來說是個意義重大的日子。這天正是她與黃浩然在12年前（2013年）主演的TVB溫情神劇《愛我請留言》中，一個極具紀念價值的日子。「0909」在劇中代表著希望每個人都可以用心發現愛、珍惜愛和守護愛。黃翠如在劇中飾演的「朱古力姐姐」深入民心，劇中「正在輸入中…」的訊息提示、一碗簡單的「茄牛通」，都成為了劇迷心目中的經典愛情符號。想不到事隔多年，翠如依然記著這個約定，特意選在這天發文，別具心思。
劇迷洗版留言勁感動 「朱古力姐姐0909快樂」
黃翠如的貼文一出，瞬間勾起無數劇迷的集體回憶，評論區立即被瘋狂洗版！網民紛紛湧入留言，祝賀「朱古力姐姐，0909快樂」，場面非常感人。不少粉絲都表示回憶全部湧現：「一秒返晒嚟！」、「聽到《愛我請留言》個BGM已經想喊」、「呢套劇真係經典中嘅經典」。更有網民感動表示：「好開心今年朱古力姐姐多咗個『靚仔』錫！」，並祝願大家都能找到一個可以隨時陪著自己「正在輸入中」以及一齊「食茄牛通」的另一半，留言區充滿著滿滿的愛與感動。
