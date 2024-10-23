黑色月光丨42歲黃翠如肚凸凸疑造人成功 兩公婆親自開腔回應傳聞
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TVB即將在下週一推出台慶劇《黑色月光》，劇中多位主角於昨日（22日）進行了一場宣傳活動，其中早前被傳造人成功的黃翠如亦有出席，並成為全場關注焦點！
42歲黃翠如肚凸凸孕味濃
42歲黃翠如與蕭正楠結婚六年，多年來多次傳出喜訊，不過依然未有消息。上月就有網民在潮州野生捕獲黃翠如，當時黃翠如身穿一身鬆身的米白色半身裙和平底鞋，一向身形瘦削的黃翠如，上圍比以往變得更豐滿，肚仔凸凸孕味濃，令不少網民都猜測黃翠如今次是否造人成功！
黃翠如親自開腔回應懷孕傳聞：睇個天
在日前《黑色月光》的活動中，黃翠如身穿一件寬鬆的白色洋裝，面對媒體關於是否懷孕的提問，黃翠如雖然沒有正面回應，但就表示非常感謝大家的祝福，但一直都要「睇個天」，希望會盡快想大家宣佈好消息。當被問到未來的生育計劃，黃翠如就強調，她與蕭正楠在人生和工作上都是順其自然的，感謝現在所擁有的一切。
蕭正楠大爆太太「口味變」
至於黃翠如老公蕭正楠在早前出席活動，亦有回應到老婆懷孕傳聞。蕭正楠一開頭就笑指睇唔出太太邊張相「肚凸凸」。當被問到往後生育計劃，蕭正楠同太太一樣，指一切順其自然，如果有好消息一定會通知大家。當被問到黃翠如口味有否改變，蕭正楠就指黃翠如本身不喜歡吃辣，但最近每次吃粉麵都會加辣！
圖片來源：小紅書圖片、YouTube@TVB娛樂新聞台、IG@wongtsuiyu