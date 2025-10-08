蕭正楠獨力養家壓力爆煲！黃翠如心痛老公產後急復出𢱑撈｜友人爆內情：佢擔心唔知做到幾多年
蕭正楠搏命吸金中港兩邊走
自從榮升人父後，蕭正楠便肩負起「養妻活兒」的重責，成為家庭的經濟支柱。為了賺奶粉錢，他工作排得密密麻麻，經常要周圍飛。繼早前與黎耀祥及曹永廉飛往澳洲拍攝旅遊節目後，上月又到馬來西亞登台，更不時需要中港兩邊走出席活動，完全沒有休息時間。據其友人透露，蕭正楠其實壓力非常大，雖然黃翠如並非揮霍之人，但家庭開支龐大，加上自己已年近50歲，兒子卻剛剛出世，令他不禁擔心未來，所以才會搏命吸金，幾乎是「逢job必接」。
黃翠如心痛老公誓不做全職媽媽
眼見丈夫為家庭奔波勞碌，黃翠如坦言非常心痛。雖然她十分享受做媽媽的時光，更笑言自己為了湊仔已變成不修邊幅的「戰鬥格」，但她並非甘願退居幕後做全職媽媽。友人透露，黃翠如急於復出，一方面是想為丈夫分擔經濟壓力，另一方面也因為她曾患有情緒病，不希望長期留在家中變成黃臉婆，期望透過適量的工作和社交來平衡生活節奏。因此，她近期頻頻放聲氣，表明自己希望有更多登台和拍廣告的機會，以維持人氣。
結婚7年曾歷流產之痛
黃翠如與蕭正楠的求子之路並非一帆風順，早年曾經歷流產，經過多年努力才終於在去年成功懷孕，趕及尾班車成為高齡產婦，過程實在得來不易。產後短短兩個月，她便孖住好友洪永城出席品牌活動，試水溫為復出鋪路。近期，她更與蕭正楠夫妻檔上陣，拍攝TVB全新綜藝節目《家傳之保》，這也是她產後首個節目。她在節目中更自爆要積極減肥，目標是減去尚餘的6公斤贅肉，可見其復出決心相當堅定。
網民反應兩極 質疑有幾辛苦
對於蕭正楠壓力爆煲一事，網民反應呈現兩極化。有粉絲表示支持，並留言希望黃翠如能盡快回歸拍劇：「希望黃翠如快啲返嚟拍劇。」不過，亦有大批網民對此表示質疑，認為他們小題大做，「Steven養4個都未話慘」、「又唔係生得多，又話唔係大使，有幾辛苦呀？好多人都一個養起一頭家㗎喇」。更有網民認為蕭正楠的年齡不成問題，「都只係48歲以而家嚟講重後生，唔小人7-80歲重揸緊的士小巴，真係怕咩呢?」