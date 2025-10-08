蕭正楠獨力養家壓力爆煲！黃翠如心痛老公產後急復出𢱑撈｜友人爆內情：佢擔心唔知做到幾多年

43歲的黃翠如與48歲的蕭正楠結婚7年，去年經歷流產之痛後終於造人成功，並於今年3月迎來兒子「蕭哈哈」，一家三口本應幸福滿瀉。然而，最新消息爆蕭正楠因獨力養家而壓力爆煲，捱到五勞七傷，黃翠如看在眼裏極為心痛，決定在產後極速復出，四處放聲氣「𢱑撈」分擔重擔，究竟這對夫妻背後承受著多大的經濟壓力？