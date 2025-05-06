黃翠如蕭正楠曬可愛B仔「蕭哈哈」最新萌照 自嘲「幸福殘」展慈父本色
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黃翠如自從三月份誕下可愛的兒子「蕭哈哈」後，這對夫妻的生活似乎更加充滿喜悅。他們不時在社交媒體上分享寶寶的成長點滴，讓粉絲們也能感受到他們的幸福雰圍。上個月，黃翠如在Instagram上分享了一張全家福，展示了他們一家三口的幸福時刻，並附上了一張她親吻寶寶小腳的照片，並開玩笑說自己迷戀上了「這對臭腳」，顯得非常親切和可愛。
蕭正楠自嘲「幸福殘」展慈父本色
緊接著，蕭正楠也不甘示弱，於今日在社交平台上發布了數張親吻兒子額頭的照片，展現出慈父的一面。這些照片立刻吸引了大量網友的關注和點讚，大家紛紛留言表示這對父子倆實在太溫馨了。蕭正楠疑因湊仔睡眠不足，樣子略顯疲憊，但他自嘲為「幸福殘」，樂於享受育兒的甜蜜負擔。
最愛聞囝囝呢個地方
蕭正楠在社交平台分享對香味的喜好，留言寫道：「對於香味，每個人有唔同的愛好，有人喜歡咖啡香，有人喜歡花香，有人喜歡腳香，我就十分非常嚴重地喜歡這個香味，特別係未洗之前，油油騒騒奶奶的。」他標籤「哈頭香」為「第二最愛的氣味」，引發網民好奇第一香味是什麼。蕭正楠隨即揭曉答案，甜蜜表示第一是「魚香」，暗指妻子黃翠如，展現恩愛。
黃翠如透露熱衷於聞兒子的腳仔香味，分享照片並寫道：「有一些日子disconnect了大家，最近這位不修邊幅和有點臭的女人，忙著迷戀這隻哈哈腿🦶🏻。」作為新手媽媽，她坦言因不熟悉抱寶寶和餵奶技巧，手部拉傷，需佩戴護腕。她說：「唔識抱BB、唔識喂BB，所以而家手裏面有好多痛症。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期