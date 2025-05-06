黃翠如蕭正楠曬可愛B仔「蕭哈哈」最新萌照 自嘲「幸福殘」展慈父本色

黃翠如自從三月份誕下可愛的兒子「蕭哈哈」後，這對夫妻的生活似乎更加充滿喜悅。他們不時在社交媒體上分享寶寶的成長點滴，讓粉絲們也能感受到他們的幸福雰圍。上個月，黃翠如在Instagram上分享了一張全家福，展示了他們一家三口的幸福時刻，並附上了一張她親吻寶寶小腳的照片，並開玩笑說自己迷戀上了「這對臭腳」，顯得非常親切和可愛。