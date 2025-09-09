《東張西望》 ｜ 阿婆被靚仔「軍官」呃140萬 黃耀英俾足反應 一句話問出騙徒甜言蜜語真相
《東張西望》最新一集再次揭露投資詐騙案，一名婆婆不幸墮入情感陷阱，被自稱駐港部隊高級軍官的騙徒成功詐騙140萬港元。事件經兒子舉報後曝光，主持人黃耀英在訪問中的精彩提問技巧，成功拆解騙徒的行騙手法，令觀眾大開眼界。
自稱高級軍官取信任
受害人黃太在接受《東張西望》訪問時透露，某日接到陌生來電，對方自稱是駐港部隊的高級軍官。這個身份標籤令黃太瞬間放下戒心，認為對方是正經人家，開始與其交流。黃太坦承看到對方照片時雖然覺得「靚仔」，但仍保持警覺，要求進行視像對話確認身份。然而騙徒似乎早有準備，成功通過這個測試，令黃太進一步相信對方的身份。
黃耀英精彩妙問 令訪問片段增添不少色彩
黃耀英在訪問中展現出色的提問技巧，直接問黃太：「佢有冇講，佢對你有興趣？」當黃太確認後，他再追問：「點樣對你有興趣？」。黃太表示，騙徒讚她「賢良淑德」，更誇張地說：「如果識到你，係佢一輩子最大的幸福。」黃耀英聽後即時回應：「嘴甜舌滑，我聽到都⋯⋯」這句話不但點出騙徒的手法，更令觀眾會心一笑。
公益基金變詐騙陷阱
在取得黃太信任後，騙徒開始推薦投資項目，聲稱有個「紅藍對決的公益基金」可以投資。這種包裝成公益性質的投資項目，往往更容易令受害人放下戒心。黃太最終將畢生積蓄140萬港元投入其中，結果血本無歸。直到兒子發現媽媽詢問投資事宜時，才驚覺母親已經上當受騙，隨即聯絡《東張西望》節目組協助。
圖片來源：TVB