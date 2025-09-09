《東張西望》 ｜ 阿婆被靚仔「軍官」呃140萬 黃耀英俾足反應 一句話問出騙徒甜言蜜語真相

最新娛聞
東方新地

廣告

東張西望》最新一集再次揭露投資詐騙案，一名婆婆不幸墮入情感陷阱，被自稱駐港部隊高級軍官的騙徒成功詐騙140萬港元。事件經兒子舉報後曝光，主持人黃耀英在訪問中的精彩提問技巧，成功拆解騙徒的行騙手法，令觀眾大開眼界。

自稱高級軍官取信任

受害人黃太在接受《東張西望》訪問時透露，某日接到陌生來電，對方自稱是駐港部隊的高級軍官。這個身份標籤令黃太瞬間放下戒心，認為對方是正經人家，開始與其交流。黃太坦承看到對方照片時雖然覺得「靚仔」，但仍保持警覺，要求進行視像對話確認身份。然而騙徒似乎早有準備，成功通過這個測試，令黃太進一步相信對方的身份。

黃耀英精彩妙問 令訪問片段增添不少色彩

黃耀英在訪問中展現出色的提問技巧，直接問黃太：「佢有冇講，佢對你有興趣？」當黃太確認後，他再追問：「點樣對你有興趣？」。黃太表示，騙徒讚她「賢良淑德」，更誇張地說：「如果識到你，係佢一輩子最大的幸福。」黃耀英聽後即時回應：「嘴甜舌滑，我聽到都⋯⋯」這句話不但點出騙徒的手法，更令觀眾會心一笑。

公益基金變詐騙陷阱

在取得黃太信任後，騙徒開始推薦投資項目，聲稱有個「紅藍對決的公益基金」可以投資。這種包裝成公益性質的投資項目，往往更容易令受害人放下戒心。黃太最終將畢生積蓄140萬港元投入其中，結果血本無歸。直到兒子發現媽媽詢問投資事宜時，才驚覺母親已經上當受騙，隨即聯絡《東張西望》節目組協助。

黃耀英 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
黃耀英 東張西望 阿婆墮投資情騙（圖片來源：TVB）
阿婆墮投資情騙（圖片來源：TVB）
黃耀英 東張西望 被騙超過140萬（圖片來源：TVB）
被騙超過140萬（圖片來源：TVB）
黃耀英 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
黃耀英 東張西望 靚仔軍官（圖片來源：TVB）
靚仔軍官（圖片來源：TVB）
黃耀英 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
黃耀英 東張西望 俾足表情（圖片來源：TVB）
俾足表情（圖片來源：TVB）
黃耀英 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
黃耀英 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
黃耀英 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
黃耀英 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 