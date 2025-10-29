全民造星6｜15號黃諾恆Bosco Wong背景IG起底！19歲ENFP唱將解構 偶像是周國賢Nancy Kwai？

黃諾恆 Bosco Wong 個人資料：

ViuTV年度選秀盛事《全民造星VI》再度掀起全城熱話，在眾多參賽者中，編號15號的黃諾恆（Bosco Wong）憑藉其年輕活力和獨特個性，成功吸引了不少觀眾的目光。作為新一代追夢者，Bosco的背景和參賽動機都成為了粉絲們熱烈討論的焦點。本文將為你整理一份關於黃諾恆Bosco Wong的詳細「起底」懶人包，從基本資料、才藝特長到個人興趣，讓你全面了解這位潛力新星。