全民造星6｜7號黃逸風Karry個人資料IG懶人包！19歲INFJ「百變星君」
黃逸風 Karry 個人資料：
基本資料
在ViuTV年度選秀盛事《全民造星6》的眾多參賽者中，編號7號的黃逸風（Karry）以其獨特的氣質和背景，成功吸引了觀眾的初步目光。年僅19歲的Karry，出生於2005年12月21日，是一位充滿活力和潛力的射手座男生。目前，他的職業是自由工作者及侍應，這種身份讓他能更靈活地追逐自己的演藝夢想，同時也接通地氣，體驗著香港年輕人的真實生活。
根據官方資料，黃逸風的身高為176cm，體重66kg，身型比例勻稱，為他在舞台上的表演提供了良好的基本條件。而更引人注目的是他的MBTI人格類型為「INFJ」（提倡者）。這種人格類型在演藝圈中相對少見，通常被形容為內心世界豐富、具有強烈同理心和創造力，同時又安靜內斂。這與他為自己寫下的「性格反差百變星君」自我介紹不謀而合，預示著他將在節目中展現出外在舞台魅力與內在深邃思考的強烈對比，這種「反差萌」極有可能成為他圈粉的一大利器。
| 項目 | 資料 |
| :— | :— |
| 中文姓名 | 黃逸風 |
| 英文姓名 | Karry |
| 參賽編號 | 7號 |
| 出生日期 | 2005年12月21日 |
| 年齡 | 19歲 |
| 星座 | 射手座 (人馬座) |
| 身高 | 176cm |
| 體重 | 66kg |
| MBTI | INFJ (提倡者) |
| 職業 | 自由工作者、侍應 |
| Instagram | @kwkinda |
外貌特徵
黃逸風的外貌給人一種乾淨而有神的印象。身高176cm的他，在眾多參賽者中雖然不是最高挑，但勻稱的身材讓他能夠輕鬆駕馭不同風格的舞台服裝。官方資料中，他透露自己最滿意的身體部位是「眼睛」。這也暗示著他的眼神可能特別有戲，能夠在表演中傳遞豐富的情感，無論是深情演唱情歌，還是演繹動感舞曲，一雙會說話的眼睛無疑是表演者的重要資產。觀眾可以期待在節目中，透過鏡頭捕捉他那雙充滿故事感的眼睛，感受他獨特的舞台魅力。
性格特點
黃逸風的性格是其最引人入勝的特點之一，官方形容的「性格反差百變星君」充滿想像空間。這句話暗示了他擁有多面向的個性，不會被單一標籤所定義。一方面，他的射手座屬性可能讓他帶有樂觀、外向、熱愛自由的一面；但另一方面，他的INFJ人格則揭示了他內心深處的寧靜、理想主義和敏銳洞察力。INFJ被稱為「提倡者」，他們往往懷抱著堅定的信念和價值觀，並致力於對世界產生積極影響。這種人格特質的人在舞台下可能比較文靜、喜歡獨處思考，但在舞台上卻能爆發出驚人的能量，將內心的情感與藝術完美結合。
這種內在的安靜與外在的潛在爆發力，形成了強烈的「反差」。觀眾或許會看到一個在後台默默準備、不善言辭的少年，一踏上舞台便光芒四射，判若兩人。他的座右銘「唔好停落嚟 一直前進」也印證了他內心堅定、持續追求進步的決心。這種不斷前進的動力，正是驅使他在競爭激烈的《全民造星》舞台上奮力一搏的核心力量。
黃逸風的才藝與專長：
唱歌實力
唱歌是黃逸風最主要的才藝和專長。從他提供的資料中，可以窺見他對音樂的熱愛與品味。他最喜愛的歌手是香港新生代實力派唱將MC張天賦，而最喜愛的歌曲則是MC的代表作之一《時候不早》。這首歌以其高難度的轉音和情感層次著稱，選擇這首歌作為最愛，不僅反映了Karry對粵語流行曲的熟悉，也間接表明了他對自己唱功的自信，以及他所追求的音樂方向——著重情感表達和聲音技巧的抒情R&B或Ballad風格。
以MC張天賦為偶像，意味著黃逸風的目標是成為一名能夠駕馭細膩情感和高難度演唱技巧的歌手。MC的成功之路，也是從歌唱比賽中一步步走出來的，這無疑為Karry提供了清晰的榜樣和奮鬥目標。觀眾可以高度期待他在比賽中的歌唱表演，看看他如何演繹自己鍾愛的音樂風格，以及能否在舞台上展現出媲美偶像的潛力。
其他技能
除了核心的歌唱才藝，黃逸風還擁有兩項相當有趣且接地氣的技能：「煮飯」和「扮米奇老鼠」。
「煮飯」這項技能展現了他生活化、務實的一面。在緊張的比賽日程和演藝訓練中，懂得照顧自己飲食的男生總會給人一種成熟穩重的感覺。這項技能不僅能讓他在團體生活中更好地照顧自己和同伴，也可能成為節目真人騷環節中的一個有趣看點，展現他舞台下的居家魅力。
而「扮米奇老鼠」則完全是另一種風格，揭示了他內心童趣、活潑和富有娛樂精神的一面。這個看似簡單的特殊技能，其實需要良好的聲音模仿能力和表演慾。這項技能與他INFJ的內斂性格形成了極大的反差，完美呼應了他「性格反差百變星君」的稱號。在適當的時機展現這一技能，不僅能迅速拉近與觀眾的距離，也能證明他具備成為一名全方位藝人的綜藝感和可塑性。
參加《全民造星6》的表現：
參賽動機
黃逸風參加《全民造星6》的目標非常明確而真誠：「令大家可以認識我，想將自己最好嘅一面展現出嚟」。對於一個19歲、懷抱演藝夢想的年輕人來說，這是一個最純粹的初衷。他渴望透過《全民造星》這個備受全港矚目的平台，讓自己的才華和努力被看見。這不僅僅是為了追求名氣，更是希望將自己精心準備的表演、獨特的個性和對音樂的熱情，完整地呈現在觀眾面前。他對自己名次的預期是「20強」，這顯示出他既有自信，也抱持著務實的態度，清楚比賽的殘酷性，並為自己設定了一個具挑戰性且可實現的目標。
比賽歷程
雖然《全民造星6》的比賽進程尚未完全展開，但我們可以預見黃逸風的參賽之路將會充滿看點。作為一名以唱歌為主要武器的選手，他將在眾多參賽者中力求以聲音突圍。他的挑戰在於，如何將INFJ內斂的性格轉化為舞台上獨特的深情魅力，而非劣勢。在團體合作項目中，他需要學會如何與不同性格的隊友溝通協作，這對INFJ來說既是挑戰也是成長的機會。觀眾將會見證他如何一步步克服內心的掙扎，將壓力轉化為動力，在每一次的公演中，將他「最好嘅一面」展現出來，實現他「一直前進」的座右銘。
評審評價
對於黃逸風這樣的選手，評審的評價很可能會圍繞幾個核心。首先，他的唱功將是評核的重中之重。評審們會仔細審視他的音準、節奏、情感投入以及聲音的辨識度。其次，他的「反差」特質會是評審們感興趣的焦點。他們會觀察Karry是否能成功地將這種內外反差轉化為獨一無二的舞台風格，是靦腆的實力派，還是能瞬間切換模式的表演者。最後，他的可塑性和星味也是關鍵。除了唱歌，他能否在舞蹈、演戲或其他表演環節中展現潛力，以及他是否具備吸引觀眾的個人魅力，都將決定他能走多遠。
黃逸風的社交媒體影響力：
Instagram 帳號分析
黃逸風的個人Instagram帳號是 @kwkinda，這是他與外界溝通、分享生活和比賽點滴的主要平台。對於參賽者而言，IG不僅是個人日記，更是積累人氣、建立粉絲群的關鍵陣地。預計在節目播出後，他的IG內容將會更加豐富，包括練習室的幕後花絮、與其他參賽者的互動、準備比賽的心路歷程以及個人的生活照等。透過這些內容，粉絲可以更立體地了解舞台下的Karry，看到他為夢想付出的汗水和努力，從而建立更深厚的情感連結。
粉絲互動
在《全民造星》系列中，粉絲的支持度往往是決定參賽者命運的重要因素之一。黃逸風需要積極地在IG上與粉絲互動，例如回覆留言、開設問答環節（Q&A）、進行直播等，這些都能有效提升粉絲的忠誠度和參與感。隨著比賽的進行，粉絲們會自發組織應援活動，而Karry如何回應粉絲的支持，將直接影響其人氣的增長。一個懂得感恩和珍惜粉絲的偶像，才能在長遠的演藝道路上走得更穩。
黃逸風的未來發展：
演藝事業規劃
以黃逸風的條件和專長來看，他的演藝事業規劃將會以音樂為主軸。若能在比賽中取得佳績，他有潛力成為一名新生代的實力派男歌手，專攻抒情歌曲和R&B風格。ViuTV在打造男子組合方面經驗豐富，若Karry展現出良好的團隊合作能力和舞蹈潛力，亦有機會成為未來新男團的Vocal擔當。此外，他獨特的INFJ氣質和「反差萌」的性格，也為他開拓了戲劇發展的道路，飾演一些內心戲豐富、情感細膩的角色或許會相當適合。無論是單飛發展還是成團出道，音樂都將是他事業的基石。
粉絲期待
對於支持黃逸風的粉絲而言，他們最期待的無疑是他在《全民造星6》舞台上的每一次歌唱表演，希望能聽到他用獨特的嗓音演繹更多動人的歌曲，特別是挑戰偶像MC張天賦的作品。粉絲們也期待看到他「性格反差」的真實展現，想了解這位外表看起來有點文靜的少年，私底下是如何活潑有趣，以及他在面對壓力和挑戰時的成長與蛻變。長遠來看，粉絲們期望Karry能夠成功出道，推出屬於自己的音樂作品，在香港樂壇佔一席位，成為像他偶像一樣，用歌聲感動人心的歌手。