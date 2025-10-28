全民造星6｜7號黃逸風Karry個人資料IG懶人包！19歲INFJ「百變星君」

黃逸風 Karry 個人資料：

基本資料

在ViuTV年度選秀盛事《全民造星6》的眾多參賽者中，編號7號的黃逸風（Karry）以其獨特的氣質和背景，成功吸引了觀眾的初步目光。年僅19歲的Karry，出生於2005年12月21日，是一位充滿活力和潛力的射手座男生。目前，他的職業是自由工作者及侍應，這種身份讓他能更靈活地追逐自己的演藝夢想，同時也接通地氣，體驗著香港年輕人的真實生活。