「最美醫生」咖喱黃雅慧被爆拍拖 豪派性感泳照福利 由男友親自操刀！
咖喱黃雅慧偕怡富摩洛哥大玩變裝舞蹈
咖喱在社交平台分享了與男友怡富前往北非摩洛哥度過浪漫假期的絕美照片與短片，兩人選擇了高規格的私人訂製遊覽行程，盡情享受二人世界。從咖喱分享的動態可見，她為配合摩洛哥的獨特風情準備了多套極具民族特色的穿搭，與男友一同大玩變裝舞蹈，片段最後怡富更一把抱住咖喱，場面甜蜜到爆。咖喱事後發文寫道「讓我們一起探索這個世界」，並感謝旅行團隊安排了最棒的摩洛哥私人遊覽，閃盲一眾網民。
性感泳衣照由男友怡富親自操刀
戀情公開後，咖喱更大方晒出在摩洛哥拍攝的泳衣福利照，大騷猛料身材。男友怡富隨即在帖文下留言表示「攝影師很出色」，從二人的互動對話中，原來這輯性感相正正就是由男友怡富親自操刀拍攝，甜蜜之餘又帶點幽默，令粉絲大呼羨慕。
旅遊KOL怡富坐擁20多萬訂閱
男方怡富曾任職報章旅遊記者，現時經營YouTube頻道「怡富Iwalkutake」，影片主打真實不做作的記錄式風格，因經常走訪冷門景點並深度講解歷史背景，被網民譽為「教科書級」的旅遊頻道。他到訪過法國、南美洲、埃塞俄比亞、西班牙、墨西哥、哥倫比亞、古巴等多個港人聽過但未必去過的國家，頻道至今已累積超過20萬訂閱人數，而且仍在不斷上升中。
黃雅慧曾被前東家指控盜竊病人文件
在甜蜜放閃的背後，黃雅慧卻面臨棘手的事業風波。其曾任職的醫美中心「Perfect Ten Medical Centre」發出嚴正聲明，指控她涉嫌未經授權將存放於診所櫃內、涉及病人私隱的文件帶離，並於今年4月30日起即時終止雙方合作。診所表示曾向黃雅慧查詢文件去向，惟當時遭到否認，因事態嚴重已報警並通報醫委會及私隱專員公署跟進。
咖喱16字強硬回應風波
面對前東家的強烈指控，黃雅慧首度開腔回應，以「公道自在人心，是非只在時勢，一切已交給律師處理」16字強硬反擊，態度相當堅定。事件目前仍在調查階段，真相有待進一步釐清。
網民祝福大讚閃到爆！
帖文一出即引來大批網民留言，不少人對這段新戀情表示祝福，有人留言「囇過摩洛哥個太陽呀師兄」，亦有人大讚「so sweet」、「閃到爆」。
《造星4》咖喱（黃雅慧）自從2023年《無制限探險隊》之後甚少於幕前有演出，當年作為唯一的女性隊員兼軍醫遠赴非洲大草原拍攝留下不少「黃金畫面」大受觀眾喜愛，數月前咖喱現身旅遊YouTuber怡富的南美旅行片，由阿根廷玩到最新一集智利，終於在「南美死海」再度展示泳裝福利！
咖喱智利豪派泳衣福利！
咖喱早前同旅遊YouTuber怡富一齊去智利阿塔卡馬公路旅行，期間仲大派泳裝福利！咖喱見到水清沙幼，在絕世靚之下仲嫌自己帶得太少泳衣出擊，高呼：「我有件白色（泳衣）超靚！」，令網友想入非非。
35美金浸溫泉竟然凍到飛起
咖哩大派福利騷美好身段！網民：Mike導多謝你
節目中，咖哩身穿水藍色泳衣在泳池中介紹非洲天氣，她說道：「大家印象中的非洲都係非常炎熱，但係肯亞位於南半球，同埋因為高原地勢，所以全年氣溫非常清涼，朝頭早大概20到25度，夜晚或者凌晨就10到15度，而家啱啱日落真係好凍。」隨後更有不少在泳池中嬉戲及遊玩的鏡頭，大騷姣好身材，令節目組表示「這是一個令人難以集中的天氣預報」，而網民紛紛留言到：「Mike導多謝你」、「10星黃金畫面get」、「冇人留心聽咖哩講嘢」、「咖哩真係好正」
咖哩男友視角全公開 Agent L笑到唔見眼激怒未婚妻？
而Mike更相當大方公開咖哩男友視角的影片，而負責操刀的Agent L未知是否非常滿意自己拍攝的影片，總之見到他笑到見牙唔見眼說了一句：「有feel」。有眼利的網民發現未婚妻（Elsie）在IG story寫道：「非洲之旅唯一一個item⋯⋯喺佢做完之後⋯⋯我嬲咗佢。」令不少人認為Elsie在呷醋，不過隨後Elsie解釋不滿的真正原因是未婚夫在非洲喝醉後紋身。
咖喱一啖擺入口獲網民大讚
節目唯一女將咖喱亦有試食蚊子料理，不過相比程人富的扭扭擰擰，直接一口放入口，獲網民大讚不愧是女中豪傑：「神情好自若」、「二話不說隊晒」、「仲笑班男人『like a baby girl』」、「咖喱係醫生，有咩大場面未見過」、「有啲料到」。亦有網民表示咖喱食的並非芝士「蚊」餅漢堡，只是含有少量蚊的煎蛋，不能與其他人相提並論。
子彈深陷Mike導肉體 軍醫咖哩上陣縫合傷口
早前Mike導親身上陣試「真人避彈衣試驗」，不過突然大叫一聲，並馬上舉手嗌停，此時他不斷在地面上彈跳不停，程人富震驚表示：「佢唔會扮嘢㗎！如果唔係真係痛 ，佢一定唔會嗌停，所以應該係超級痛！」一班製片人要求Mike導脫下避彈衣看看傷勢如何，此時才發現橡膠子彈已陷入Mike導的右胸下方，因此不得不叫白車！從影片中所見，Mike導的傷口被救護員拿走之後不斷流血，而作為隨行軍醫兼曾任職瑪麗醫院以及屯門醫院的咖哩，即時上陣幫手縫合傷口，大展其專業的一面。
無制限探險隊｜咖喱曬燶變「港版濱崎步」
不過有網民就不滿預告片得太少咖喱的鏡頭：「我要咖喱啲黃金畫面啊，點解你畀啲獅子既金蛋畫面我！」亦有網民擔心咖喱去完非洲會曬到燶，變成「黑咖喱」或者「港版濱崎步」，連咖喱在結束今次非洲之旅時，都搞笑形容自己：「返黎變咗黑漆漆圓滾滾！」