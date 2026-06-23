30歲李日朗舊愛升呢馬主夫人 孭Hermès拉頭馬背後身份驚人 分手3個月後極速認愛閃婚
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現年30歲的前HOY TV女藝人黃靜藍，與前男友李日朗結束5年情後僅3個月便火速認愛飲食集團老闆劉永燊（Wilson），其後閃婚生女，人生劇本改寫速度令人咋舌。近日她再度升級，以馬主夫人身分現身馬場陪老公拉頭馬，手孭Hermès手袋盡顯貴氣，富貴生活令人目不暇給。
黃靜藍孭Hermès陪老公凱旋門拉頭馬
黃靜藍日前在社交平台分享了一系列馬場照片，當日她身穿優雅藍色連身裙，頭髮簡單盤起配以精緻妝容，手上更提著價值不菲的啡色Hermès手袋，整體造型盡顯豪門少奶奶氣場。老公Wilson則穿上經典藍色西裝外套配卡其色長褲，兩人於凱旋門內手持香檳慶祝愛駒「鴻圖新星」勇奪冠軍。黃靜藍甜蜜依偎在老公身旁，臉上洋溢著興奮笑容，畫面羨煞旁人。
黃靜藍否認嫁入豪門強調財政獨立
對於外界指她嫁入豪門，黃靜藍曾公開回應：「豪門？唔係嘅，一個比較富裕啲嘅家庭，但又冇去到咁誇張，唔係唔係。我覺得嫁入乜嘢家庭都好，要做好自己嘅工作，咁我又唔係要好依靠男家嗰邊，自己都係財政獨立、工作獨立。」據悉Wilson畢業於英國倫敦國王學院法律系，早年已成立印刷公司，其後陸續開辦3間公司，現坐擁飲食王國，身家豐厚。黃靜藍更透露有計劃追生第二胎。
與李日朗結束5年情3個月後極速認愛新歡
回顧黃靜藍的感情路，她2018年因試鏡認識年長13歲的李日朗，兩人高調拍拖5年，李日朗更曾公開大讚黃靜藍並視對方為結婚對象。然而2023年11月兩人突然宣告分手，僅僅3個月後黃靜藍便在IG公開與Wilson的戀情。交往不到一年，她於2024年底接受求婚閃婚，翌年情人節公布懷孕喜訊，女兒Sienna於2024年8月平安出世，一家三口組成幸福家庭。
網民熱議黃靜藍人生贏家之路評價兩極
黃靜藍從前度女友搖身一變成為馬主夫人的經歷在網上引起熱議，不少網民留言「人生贏家」、「轉得快好世界」。有人讚嘆她「識揀老公，而家生活質素完全唔同晒」，亦有人感嘆「分手3個月就有新歡，速度驚人」。部分網民則聚焦她的Hermès手袋行頭，認為「嫁得好過嫁得早」，但亦有人指「人哋努力經營自己嘅生活，唔關其他人事」，認為黃靜藍至少敢於追求自己想要的幸福。
資料或影片來源：原文刊於新假期