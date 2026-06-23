30歲李日朗舊愛升呢馬主夫人 孭Hermès拉頭馬背後身份驚人 分手3個月後極速認愛閃婚

現年30歲的前HOY TV女藝人黃靜藍，與前男友李日朗結束5年情後僅3個月便火速認愛飲食集團老闆劉永燊（Wilson），其後閃婚生女，人生劇本改寫速度令人咋舌。近日她再度升級，以馬主夫人身分現身馬場陪老公拉頭馬，手孭Hermès手袋盡顯貴氣，富貴生活令人目不暇給。