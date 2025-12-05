「長腿主播」黎在山追訪住戶被HoyTV攝入鏡 畫面捕捉專業風範 網民讚屈機優勢

TVB記者黎在山昨日（4日）在宏福苑進行後續採訪時，意外被有線新聞攝影師拍入鏡頭，其專業認真的工作態度引起網民熱議！畫面中可見黎在山正專注進行訪問，表現嚴肅專業，但最令網民關注的卻是另一個細節！

黎在山意外入鏡展現專業風範

在有線新聞的採訪鏡頭中，黎在山正在同一地點進行訪問工作，他手持咪高峰認真地與受訪居民對話，整個採訪過程表現得十分專業和投入。儘管不是自家電視台的鏡頭，黎在山依然保持一貫的新聞工作者風範，專注於手頭的採訪任務，絲毫沒有因為被其他媒體拍攝而分心或受影響。

網民熱議身高優勢：生得高真係著數

這段意外入鏡的畫面在網上流傳後，網民的焦點卻集中在黎在山的身高優勢上。不少網友留言表示「生得高真係著數」，認為他的身高在進行街頭採訪時確實帶來不少便利。有網民更幽默地指出「擺個咪埋去都直接啲」，暗示高妹記者在人群中進行採訪時更容易接觸到受訪者，工作效率也相對較高！

黎在山在宏福苑進行採訪工作（圖片來源：HoyTV、TVB）
黎在山早前嘗試訪問九龍灣鴻毅建築職員，但被拒絕。（圖片來源：TVB新聞）
有線新聞鏡頭意外拍到TVB記者（圖片來源：有線新聞）
多家媒體同場採訪競爭激烈（圖片來源：有線新聞）
黎在山嘗試訪問九龍灣鴻毅建築職員，但被拒絕。（圖片來源：TVB）
連同事都大讚黎在山工作態度「好打得」！（圖片來源：TVB）
黎在山手持咪高峰訪問居民，現場採訪工作表現專業嚴肅
（圖片來源：HoyTV）

黎在山尖沙嘴直播遇突襲 白卡聯盟騎呢舞搶鏡

颱風「樺加沙」襲港，TVB罕有派出「高妹主播」黎在山到尖沙嘴海旁進行現場直播，豈料在10號風球下，竟有兩名少年在她身後瘋狂跳舞搶鏡，場面一度極為尷尬。正當觀眾以為直播會「出事」之際，攝影師一個神級反應，瞬間化解危機，其專業應對更成為網民熱議焦點。在風雨飄搖的尖沙嘴海旁，主播黎在山正頂著強風，專業地報道颱風「樺加沙」的最新情況。直播畫面中，她表現得相當鎮定，但身後卻突然出現兩名據報來自 「白卡聯盟」的年輕男子，他們完全無視惡劣天氣，反而對著鏡頭做出各種誇張的「騎呢」舞姿，意圖博取關注。這突如其來的舉動，令原本嚴肅的新聞直播 氣氛變得異常尷尬，完全打亂了採訪節奏。

攝影師神反應獲激讚 鏡頭秒速移開化解尷尬

面對這場直播小意外，TVB的攝影師展現了極高的專業水平和反應速度。就在兩名少年開始失控狂舞時，攝影師沒有絲毫猶豫，立即將鏡頭巧妙地向上移動，避開了黎在山和那兩名男子，改為拍攝被狂風吹得猛烈搖晃的樹頂 ，整個過程流暢自然，贏得網民一致讚賞，認為其處理手法相當高明。

1米83高妹主播黎在山 新婚老公身高成焦點

身高達1米83的黎在山，向來有「九頭身主播」的美譽，這次被派往戶外進行長時間的颱風報道，可謂相當辛苦。事實上，她於今年初才剛新婚，當時除了收到各方祝福外，她與新郎的身高差也意外成為網民討論的熱話。曾有網民爆料指，親眼見過兩人拍拖逛街，目測估計身高相差約3至4吋，即大約7至10厘米，這個「最萌身高差」的組合，在當時引起了不少有趣的討論。

網民怒轟搶鏡行為無聊 促請警方介入

這次直播搶鏡事件迅速在網上發酵，引來大量網民留言。大部分人對兩名少年的行為表示反感，怒轟他們「attention seek」及幼稚，更有網民激動表示：「警方應該用行為不檢或擾亂公安…等罪，拉9呢啲白卡仔啦～等呢啲卜X不要以為無法律責任。」不過，亦有少數人認為他們的舉動無傷大雅，留言稱：「好過去睇浪～叫做有腦又出位出鏡～ 比個like 佢地啦～」而攝影師的專業表現則獲得一面倒的好評：「鏡頭即刻改影樹頂，攝影師十分好」。

黎在山的現場直播由9月23日 十號風球做到9月24日的八號風球，於港鐵直擊列車重啟狀況。（圖片來源：TVB）
樺加沙襲港，黎在山負責駐尖沙咀海旁。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：網上截圖）
攝影師立即將鏡頭移走。（圖片來源：TVb截圖）
黎在山是現任TVB新聞主播，已效力無綫7年。（圖片來源：TVB）
流出的婚照中，黎在山身穿一襲白色Tube Dress婚紗，簡約而不失高貴，與她的新郎在教堂中手牽手，面帶幸福的笑容。（圖片來源：IG圖片）
黎在山的婚禮照被流出，初時網民曾質疑照片真假。（圖片來源：網上圖片）
平時坐在主播台，大家未必注意到她183cm的身高，但相信她的外表和笑容，曝光度不只會越來越高，更會成為更多人心中的索主播吧！（圖片來源：IG圖片）
身高達180cm的她，在畢業後加入樂基兒旗下的模特兒公司，外表出眾，曾參與不同幕前工作。
黎在山形象親切。

