女神黎姿53歲生日慶典 網民熱議李嘉欣與黎姿合照超養眼
廣告
黎姿（現名馬黎珈而）於10月1日迎來了她的53歲生日，李嘉欣在社交媒體上分享了與黎姿的合照，並寫下祝福：「提早為女神黎姿祝賀生日快樂，永遠美麗幸福。」這張兩位女神的合照立即在網上引起了熱烈討論，許多網民紛紛留言讚美這張照片非常養眼。
家庭溫馨慶生派對
黎姿在10月2日也在社交平台上分享了她與家人一起欣賞國慶煙花的照片，並感性地寫道：「每年的10月1日，我都很感謝爸爸媽媽在這個特別的日子讓我來到這個世界，他們任何時刻都給予我無限的愛和關懷。我也很感恩在我人生旅程中，有摯愛的家人和朋友們的支持與陪伴，一起走過了很多艱難和美好的時光，讓我倍感溫暖❤️今年的生日很開心，可以與大家共賞煙花，在這個普天同慶的日子，希望大家和我一樣度過了一個愉快的國慶日。」照片中，黎姿身穿一件深V吊帶閃片晚裝，散發出迷人的氣質，她與三個女兒親密地欣賞著絢爛的煙花，儘管只能看到她們的背影，但可以想像她們臉上洋溢著幸福的笑容。
圈中好友送上祝福
許多圈中好友，包括胡杏兒、容祖兒、陳法拉、周勵淇、蔡卓妍等，也在社交媒體上送上了溫馨的生日祝福，希望黎姿幸福快樂，永遠美麗。
圖片來源：TVB