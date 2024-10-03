女神黎姿53歲生日慶典 網民熱議李嘉欣與黎姿合照超養眼

黎姿（現名馬黎珈而）於10月1日迎來了她的53歲生日，李嘉欣在社交媒體上分享了與黎姿的合照，並寫下祝福：「提早為女神黎姿祝賀生日快樂，永遠美麗幸福。」這張兩位女神的合照立即在網上引起了熱烈討論，許多網民紛紛留言讚美這張照片非常養眼。

