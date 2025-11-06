東張女神黎寬怡31歲生日無預警宣布做媽媽 晒超強腹肌揭真相
《東張西望》主持黎寬怡日前在31歲生日當天突然宣布做「媽媽」，消息一出隨即引起網民熱烈討論，不少人以為她懷孕生子。然而事實卻令人意外，原來她口中的「仔」竟然是一隻四個月大的無毛貓，這個玩笑話卻意外引發大型誤會，連朋友都開始為她籌備百日宴。
黎寬怡澄清養貓非懷孕
面對鋪天蓋地的誤會，黎寬怡急忙在社交平台發文澄清真相。她無奈表示「繼上一貼文，發現原來好多朋友仔都冇細心睇片㗎，太多人表示擔心我懷孕跑外景，兼且急住替我籌備百日宴」，並重新隆重介紹她的「仔」是一隻聽不到聲音的異瞳德文貓貓。黎寬怡更加強調「喂呀！重申：我冇大肚啊，雖然當了貓媽，但尚且未成為『人母』」，希望一次過澄清所有誤會。
晒超強腹肌反擊懷孕傳聞
為了進一步證明自己並非懷孕，黎寬怡隨後上載一系列健身照片，以短版外套配搭熱褲展示完美身材。照片中她的腹肌線條分明，身材依然保持最佳狀態，完全沒有懷孕跡象。她在貼文中寫道「『超cool辣運動風寫真』，但係我已經大半年冇練臀，希望有成功交到貨」，幽默回應外界關注的同時，亦展現出對自己身材管理的自信。
升級人妻後首個生日
回顧黎寬怡今年的人生轉變，她在年初完成人生大事正式升級為人妻，而這次31歲生日更是她婚後的首個生日。從單身女神到已婚主持，再到現在的「貓媽媽」身份，黎寬怡的生活確實出現不少新變化。她曾在訪問中透露做人妻的辛苦，表示身體經常超出負荷，令不少粉絲關心她的健康狀況，這次的誤會或許也是源於大家對她的關愛。
網民大讚身材火辣
黎寬怡的澄清貼文及健身照片一出，網民紛紛留言大讚她的身材。有網民表示「身材真係好到爆」、「腹肌好靚」、「完全睇唔出係人妻」等讚美之詞。亦有網民笑言「原來係貓仔做主角」、「嚇親我以為真係有BB」，對這場美麗誤會感到有趣。部分粉絲更關心她的貓貓，詢問關於異瞳德文貓的詳情，可見大家對她的寵物同樣充滿興趣。
圖片來源：IG@cat_kittylai、ig@cat_kittylai資料或影片來源：原文刊於新假期