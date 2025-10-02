黎展峯新歌《宇宙煙火》竟是天文課 比喻愛情難過中六合彩 粉絲：以後要咁同男友講！
歌手黎展峯（Andy）今年再度推出派台作品，新歌《宇宙煙火》光聽名字已充滿浪漫氣息，原來背後更隱藏著一個比中六合彩更難得的天文概念，用來比喻愛情的珍貴，讓一眾粉絲聽後大呼感動！究竟這個「宇宙煙火」是甚麼，又為何會讓歌迷產生如此大的共鳴？
黎展峯新歌《宇宙煙火》變身天文堂
原來《宇宙煙火》並非憑空想像，而是一個真實存在的天文現象。根據天文學解釋，這指的是兩顆恆星在各自的軌道上運行，最終互相糾纏並碰撞後爆發出的巨大能量與光芒。在擁有數千億顆星球的銀河系中，要發生如此精準的碰撞，機會率絕對是微乎其微，甚至比中六合彩頭獎還要困難。黎展峯與團隊正是看中了這一點，巧妙地將這個千年難得一遇的現象，比喻在茫茫人海中覓得真愛的極致幸運與珍貴，強調這絕對是緣份的奇妙安排。
黎展峯親解創作意念冀亂世中傳遞希望
黎展峯與填詞人Oscar一同構思出這個獨特概念，希望藉著人類無法改變的天文現象，為現今紛亂的世界帶來一絲希望。他解釋道，「就算個世界幾亂，天文現象都唔會變，人與人之間嘅關係都係一樣」，提醒大家要更加珍惜身邊的每一段緣份與牽絆。Andy亦希望透過新歌向大家傳遞一份堅持與執著，歌詞中「千億星雲裏尋獲你，千年難得，『如天選正是我們我絕不放』」，將這份宇宙級的浪漫情懷表露無遺，感動了無數聽眾。
沿用《在山洞外等你》班底Cousin Fung操刀打造溫柔浪漫
這次的新歌《宇宙煙火》繼續沿用了黎展峯今年首支派台作品《在山洞外等你》的原班人馬，決心將甜蜜浪漫的風格進行到底。歌曲的作曲、編曲及監製均由金牌音樂人Cousin Fung一手包辦，他以柔和而優美的旋律，營造出一種「不急不趕」的溫柔氛圍，彷彿描繪出一個人在身邊默默守候的溫暖畫面，完美地襯托出歌曲中那份跨越時空的浪漫感，讓聽眾完全沉醉在這份宇宙級的愛戀之中。
粉絲聽完勁有共鳴 「遇到另一半難過搵外星人」
歌曲推出後，這個新穎又極致浪漫的比喻迅速引起粉絲們的熱烈討論和共鳴。不少歌迷聽完後都恍然大悟，紛紛留言表示認同，笑稱「原來遇到另一半難過搵外星人！」更有粉絲表示，這個概念為情侶間的對話增添了新的趣味，打趣道「以後拍拖要同男朋友講，我哋係宇宙煙火級數㗎！」可見這個獨特的愛情比喻已成功觸動樂迷心弦，成為大家熱議的新話題。
