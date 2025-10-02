黎展峯新歌《宇宙煙火》竟是天文課 比喻愛情難過中六合彩 粉絲：以後要咁同男友講！

歌手黎展峯（Andy）今年再度推出派台作品，新歌《宇宙煙火》光聽名字已充滿浪漫氣息，原來背後更隱藏著一個比中六合彩更難得的天文概念，用來比喻愛情的珍貴，讓一眾粉絲聽後大呼感動！究竟這個「宇宙煙火」是甚麼，又為何會讓歌迷產生如此大的共鳴？

黎展峯新歌《宇宙煙火》變身天文堂

原來《宇宙煙火》並非憑空想像，而是一個真實存在的天文現象。根據天文學解釋，這指的是兩顆恆星在各自的軌道上運行，最終互相糾纏並碰撞後爆發出的巨大能量與光芒。在擁有數千億顆星球的銀河系中，要發生如此精準的碰撞，機會率絕對是微乎其微，甚至比中六合彩頭獎還要困難。黎展峯與團隊正是看中了這一點，巧妙地將這個千年難得一遇的現象，比喻在茫茫人海中覓得真愛的極致幸運與珍貴，強調這絕對是緣份的奇妙安排。

黎展峯親解創作意念冀亂世中傳遞希望

黎展峯與填詞人Oscar一同構思出這個獨特概念，希望藉著人類無法改變的天文現象，為現今紛亂的世界帶來一絲希望。他解釋道，「就算個世界幾亂，天文現象都唔會變，人與人之間嘅關係都係一樣」，提醒大家要更加珍惜身邊的每一段緣份與牽絆。Andy亦希望透過新歌向大家傳遞一份堅持與執著，歌詞中「千億星雲裏尋獲你，千年難得，『如天選正是我們我絕不放』」，將這份宇宙級的浪漫情懷表露無遺，感動了無數聽眾。

沿用《在山洞外等你》班底Cousin Fung操刀打造溫柔浪漫

這次的新歌《宇宙煙火》繼續沿用了黎展峯今年首支派台作品《在山洞外等你》的原班人馬，決心將甜蜜浪漫的風格進行到底。歌曲的作曲、編曲及監製均由金牌音樂人Cousin Fung一手包辦，他以柔和而優美的旋律，營造出一種「不急不趕」的溫柔氛圍，彷彿描繪出一個人在身邊默默守候的溫暖畫面，完美地襯托出歌曲中那份跨越時空的浪漫感，讓聽眾完全沉醉在這份宇宙級的愛戀之中。

粉絲聽完勁有共鳴 「遇到另一半難過搵外星人」

歌曲推出後，這個新穎又極致浪漫的比喻迅速引起粉絲們的熱烈討論和共鳴。不少歌迷聽完後都恍然大悟，紛紛留言表示認同，笑稱「原來遇到另一半難過搵外星人！」更有粉絲表示，這個概念為情侶間的對話增添了新的趣味，打趣道「以後拍拖要同男朋友講，我哋係宇宙煙火級數㗎！」可見這個獨特的愛情比喻已成功觸動樂迷心弦，成為大家熱議的新話題。

黎展峯 宇宙煙火 （圖片來源：大會提供）
黎展峯 宇宙煙火 （圖片來源：大會提供）
黎展峯 宇宙煙火 （圖片來源：大會提供）
黎展峯 宇宙煙火 （圖片來源：大會提供）
黎展峯 宇宙煙火 （圖片來源：大會提供）
黎展峯 宇宙煙火 （圖片來源：大會提供）
黎展峯 宇宙煙火 （圖片來源：大會提供）
黎展峯 宇宙煙火 （圖片來源：大會提供）
黎展峯 宇宙煙火 （圖片來源：大會提供）
黎展峯 宇宙煙火 （圖片來源：大會提供）
黎展峯 宇宙煙火 （圖片來源：大會提供）
圖片來源：大會提供

