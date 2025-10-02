黎展峯新歌《宇宙煙火》竟是天文課 比喻愛情難過中六合彩 粉絲：以後要咁同男友講！

歌手黎展峯（Andy）今年再度推出派台作品，新歌《宇宙煙火》光聽名字已充滿浪漫氣息，原來背後更隱藏著一個比中六合彩更難得的天文概念，用來比喻愛情的珍貴，讓一眾粉絲聽後大呼感動！究竟這個「宇宙煙火」是甚麼，又為何會讓歌迷產生如此大的共鳴？