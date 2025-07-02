黎彼得批夏韶聲開告別騷「最紅嗰時冇見佢開」 勞氣再呻：阿豬阿狗又搞演唱會
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近日樂壇傳奇夏韶聲宣布舉辦告別演唱會，消息一出即引起圈內外熱議，74歲黎彼得在YouTube主持節目《玖噏秘笈》公開發表尖銳評論，直言「最紅嗰時冇見佢開，依家阿豬阿狗都搞演唱會」，語氣中盡顯不屑，令網民議論紛紛。
黎彼得狠批「流行曲已死」句句有骨 點評MIRROR勁不屑 網民反應兩極
黎彼得批夏韶聲開告別騷：最紅嗰時冇見佢開
黎彼得的言論反映出近年本地演唱會市場過熱，不少藝人紛紛趁熱開騷。對於夏韶聲選擇在事業後期才舉辦告別騷，黎彼得認為時機錯失，質疑其背後動機。「佢真係好笑，無端端重出江湖做咩演唱會啫，喂，你嗰時最『當老肯』嗰時，又《交叉點》，又《空凳》、又咩《低泣的結他》定《結他低泣時》，嗰時最紅嗰時唔見你開演唱會？」
他又勞氣地講：「以前張耀榮話搞演唱會一場就蝕本，兩場就歸本，三場執少少，而家搞演唱會係搵食艱難，唔係個個得，以前啲人個個都有唱片、出新歌，喺紅館搞幾場，等人嚟朝聖，而家唔係，阿豬阿狗又搞演唱會，搞乜鬼嘢？」
黎彼得承認脫節自嘲 身份定位困惑
黎彼得又以譚詠麟取消東莞演唱會、陳奕迅因病取消台灣場、劉德華因意外、張學友傳破產等為例，直言：「而家樂壇好唔健康、亂晒籠！」然而，陳奕迅已補場，張學友破產亦被證實為假消息。
Peter哥坦承與圈子脫節：「而家脫離咗呢個圈，少少似好似局外人咁樣，食飯同朋友傾題都唔啱路，因為我out咗，年紀又大，冇接觸呢行啲人。」他困惑自問：「我而家都唔知咩身份，我係YouTuber？抑或KOL？抑或藝員，我自己都唔知自己喺邊度。」
網民反應兩極：咁都要酸人
黎彼得的直言不諱在網上掀起熱烈討論。有網民認同其觀點，認為現時演唱會泛濫，質素參差；亦有粉絲認為夏韶聲的音樂歷程值得尊重，開告別騷是對樂迷的交代：「每個人都有權選擇何時告別舞台」、「咁都要酸人，唔係掛」、TVB吾簽佢唔係冇原因架」、「最紅開乜告別show」
圖片來源：《玖噏秘笈》圖片、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期