黎彼得批夏韶聲開告別騷「最紅嗰時冇見佢開」 勞氣再呻：阿豬阿狗又搞演唱會

近日樂壇傳奇夏韶聲宣布舉辦告別演唱會，消息一出即引起圈內外熱議，74歲黎彼得在YouTube主持節目《玖噏秘笈》公開發表尖銳評論，直言「最紅嗰時冇見佢開，依家阿豬阿狗都搞演唱會」，語氣中盡顯不屑，令網民議論紛紛。