黎彼得重提「流行曲已死」狂針對音樂人 伍仲衡張敬軒MIRROR都有份
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74歲資深填詞人黎彼得早前（2日）在YouTube主持節目《玖噏秘笈》重提10年前金句「流行曲已死」，對歌手張敬軒和MIRROR表達強烈不滿，認為他們不配稱為歌星；又批評TVB《中年好聲音》評判伍仲衡「本質有問題」，引起網民熱議！
黎彼得重提金句「流行曲已死」對MIRROR勁不屑
黎彼得在節目中毫不保留地表達了對當代香港流行音樂的看法。他提到，自四大天王和陳奕迅之後，香港似乎再沒有出現過真正的音樂巨星。「跟住都冇人」這句話彰顯了他對後輩歌手的失望。黎彼得特別點名了張敬軒和MIRROR，直言不認識「咩軒仔呀」、「都唔知邊個嚟嘅」，並對MIRROR的人氣表示不屑，認為他們「嗰啲更加巴閉啦」、「但唔好講呢啲，嗰啲都唔係歌星嚟嘅，十零條靚仔出嚟跳來跳去，咁又話賣成幾千蚊張飛，唉……根本係唔健康嘅嘢。」。
批評伍仲衡搞事：扮晒老虎魚蝦蟹
除了對音樂界的批評，黎彼得對TVB的節目《中年好聲音》及其評判伍仲衡也有著尖銳的見解。他雖然對節目表示接受，但對參賽者的背景和質量提出了質疑，形容他們為「烏合之眾」。他更對伍仲衡猛烈批評，質疑專業背景和人品，並嘲諷伍仲衡在節目中的表現，稱其「根本就自己屎忽鬼，扮晒老虎魚蝦蟹」。
網民反應兩極：我要提自己老咗唔好咁
黎彼得的影片上載不足一個星期就獲得超過20萬點擊數，同時惹來大批網民熱議。部分網民認為黎彼得評論到位，對於伍仲衡的批評更是夠曬中肯：「黎彼得一針見血，前輩始終係前輩」、「黎生說出重點，支持你」、「黎生，邊個評論伍生都無用，你呢個評論真係到位到絕。比個 like 你，好嘢」、「言之有物👍 有墨水的人講野係不同的」、「佢講得啱，不過時代唔同咗，所以老餅的我都係聽返舊歌多，新歌聽日韓台」等。
不過亦有部分網民認為黎彼得對於「流行音樂」的批評太過苛刻，認為黎彼得對現時流行歌並不了解，根本沒有資格批評或做出評論：「我唔否定你嘅見識，但首先你先認清嘜野叫（流行曲）」、「我要提自己老左唔好咁」、「又公道啲講，不同時代有不同的流行曲。」、「你年代嘅流行曲死咗啫，我個D未喎」、「如果咁樣去擦存在感⋯⋯只會適得其反！」、「軒公都唔識就誇咗啲」等。
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圖片來源：YouTube@環星音樂、叱咤2024、IG@chanchiwan_stephen、網民留言截圖