黎明深圳開騷7歲女兒被捕獲｜太太因1事急帶囡離場 遭批評過度保護

黎明日前在深圳大運中心體育館舉行《Leon Live 2025演唱會》，有眼利歌迷在現場捕獲58歲天王7歲的「明福女」與太太阿Wing，對鏡頭敏銳度甚高的阿Wing發現有人舉機拍片，即目露兇光並極速帶囡囡離場。影片中已經7歲的「明福女」留有一把長髮，身形修長，有爸爸的優良遺傳，究竟這對神秘母女為何如此低調？