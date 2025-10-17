黎明深圳開騷7歲女兒被捕獲｜太太因1事急帶囡離場 遭批評過度保護
深圳演唱會現場直擊阿Wing帶女現身
網民在小紅書分享黎明深圳演唱會的影片，見到前方有一女子貌似黎明老婆Wing，其身旁的小孩估計是黎明的7歲女兒。影片中，黎明的囡囡留長頭髮，長高了不少，但因小朋友戴住口罩，未能見到其容貌。疑是阿Wing的女子坐在小妹妹的旁邊，二人坐在觀眾之間，片中女子警覺性極高，發現有人拍攝時一度望向鏡頭，之後立即帶小女孩離座。
黎明18年宣布當爸承諾保護家人
現年58歲的黎明，2018年在社交平台宣佈當上爸爸，與年輕19年的助手阿Wing育有1名女兒「明福女」。當時黎明寫到：「兩個都經歷過離婚的人，能走到一起本就不容易，算是種緣分，現在有了小生命，還會讓我成為父親，帶我走進人生的另一個階段。作為父親，我必須保護好自己的家人，也不願意讓家人隨便被曝光，相信做家長的人都能理解這種心情。至於我們未來會怎樣，就交給時間去證明吧。」黎明講得出做得到，對女兒的保護工夫做到足，至今只向外公開過1張女兒BB時期的正面照。
母女上次現身已是兩年前紅館演唱會
阿Wing帶同囡囡現身，已是黎明在兩年前舉行紅館演唱會，當時阿Wing在觀眾席上被認出，同樣提早帶女兒離場。黎明於8年前爆出與女助手Wing同居，二人表現低調，多年來黎明對妻女好保護，甚少公開露面。對上一次母女現身已經是2023年，當時黎明在紅館開騷，尾聲時有fans認出阿Wing與女兒在觀眾席，她也是立即離場。
網民兩極反應有人批評過度保護
網民對此事反應兩極，有人理解黎明保護家人的做法，但也有人批評過度遮掩。有網民留言：「都係個小朋友啫，大方揮揮手，同愛你粉絲打聲招呼」，也有人指：「唔知以為係小三同私生女」。更有網民認為：「其實只要由其他人帶個女嚟睇就得，完全唔洗遮臉都唔會有人知嗰個係黎明個女，睇得開心又放心。只要呢個呀媽唔出現，個女就可以健康成長。」另有網民批評：「個呀媽本來就名不正言不順，見到有人望佢就心虛，咁樣好影響小朋友，小朋友長大之後會唔同人social，人緣會無咁好。」