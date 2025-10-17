黎明深圳開騷7歲女兒被捕獲｜太太因1事急帶囡離場 遭批評過度保護

黎明日前在深圳大運中心體育館舉行《Leon Live 2025演唱會》，有眼利歌迷在現場捕獲58歲天王7歲的「明福女」與太太阿Wing，對鏡頭敏銳度甚高的阿Wing發現有人舉機拍片，即目露兇光並極速帶囡囡離場。影片中已經7歲的「明福女」留有一把長髮，身形修長，有爸爸的優良遺傳，究竟這對神秘母女為何如此低調？

深圳演唱會現場直擊阿Wing帶女現身

網民在小紅書分享黎明深圳演唱會的影片，見到前方有一女子貌似黎明老婆Wing，其身旁的小孩估計是黎明的7歲女兒。影片中，黎明的囡囡留長頭髮，長高了不少，但因小朋友戴住口罩，未能見到其容貌。疑是阿Wing的女子坐在小妹妹的旁邊，二人坐在觀眾之間，片中女子警覺性極高，發現有人拍攝時一度望向鏡頭，之後立即帶小女孩離座。

黎明18年宣布當爸承諾保護家人

現年58歲的黎明，2018年在社交平台宣佈當上爸爸，與年輕19年的助手阿Wing育有1名女兒「明福女」。當時黎明寫到：「兩個都經歷過離婚的人，能走到一起本就不容易，算是種緣分，現在有了小生命，還會讓我成為父親，帶我走進人生的另一個階段。作為父親，我必須保護好自己的家人，也不願意讓家人隨便被曝光，相信做家長的人都能理解這種心情。至於我們未來會怎樣，就交給時間去證明吧。」黎明講得出做得到，對女兒的保護工夫做到足，至今只向外公開過1張女兒BB時期的正面照。

母女上次現身已是兩年前紅館演唱會

阿Wing帶同囡囡現身，已是黎明在兩年前舉行紅館演唱會，當時阿Wing在觀眾席上被認出，同樣提早帶女兒離場。黎明於8年前爆出與女助手Wing同居，二人表現低調，多年來黎明對妻女好保護，甚少公開露面。對上一次母女現身已經是2023年，當時黎明在紅館開騷，尾聲時有fans認出阿Wing與女兒在觀眾席，她也是立即離場。

網民兩極反應有人批評過度保護

網民對此事反應兩極，有人理解黎明保護家人的做法，但也有人批評過度遮掩。有網民留言：「都係個小朋友啫，大方揮揮手，同愛你粉絲打聲招呼」，也有人指：「唔知以為係小三同私生女」。更有網民認為：「其實只要由其他人帶個女嚟睇就得，完全唔洗遮臉都唔會有人知嗰個係黎明個女，睇得開心又放心。只要呢個呀媽唔出現，個女就可以健康成長。」另有網民批評：「個呀媽本來就名不正言不順，見到有人望佢就心虛，咁樣好影響小朋友，小朋友長大之後會唔同人social，人緣會無咁好。」

黎明 明福女 （圖片來源：小紅書截圖）
黎明 明福女 （圖片來源：小紅書截圖）
黎明 明福女 （圖片來源：小紅書截圖）
黎明 明福女 （圖片來源：小紅書截圖）
黎明 明福女 （圖片來源：小紅書截圖）
黎明 明福女 黎明日前在深圳大運中心體育館舉行《Leon Live 2025演唱會》（圖片來源：小紅書）
黎明 明福女 黎明日前在深圳大運中心體育館舉行《Leon Live 2025演唱會》（圖片來源：小紅書）
黎明 明福女 黎明日前在深圳大運中心體育館舉行《Leon Live 2025演唱會》（圖片來源：小紅書）
黎明 明福女 黎明日前在深圳大運中心體育館舉行《Leon Live 2025演唱會》（圖片來源：小紅書）
黎明 明福女 黎明日前在深圳大運中心體育館舉行《Leon Live 2025演唱會》（圖片來源：小紅書）
