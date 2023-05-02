黎明演唱會｜「金句王」唱呢首歌怕好尷尬！原因同自己名有關？
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一連14場《新濠尊屬系列黎明Stage on 8演唱會》噚晚（1日）揭開序幕，並將於5月至6月期間坐鎮新濠影滙綜藝館演唱。Leon黎明唱咗多首經典情歌，包括《願你今夜別離去》、《送你一瓣的雪花》、《對不起我愛你》等，身為「金句王」嘅黎天王再有新金句，Talk位同樣係高潮所在，當中焦點係佢解釋點解一直以嚟少唱有「黎明」嘅歌，包括《人在黎明》，偏偏原因同自己名字有關？
解釋少唱有「黎明」嘅歌原因
黎明於首場演出施展渾身解數，盡展巨星風範，以其一貫獨特風格駕馭舞台，在樂迷的歡呼聲中，近距離與他們互動，傾情獻唱多首風靡亞洲的情歌及舞曲，配上全新設計的歌衫、目不暇給的舞台效果，為樂迷送上的非凡演出。此外，黎明毫不吝嗇口才，於演唱會上大放金句，將現場氣氛推至高峰，實現了他於預告片中讓歌迷玩得開心的承諾。佢就解釋點解一直以嚟少唱有「黎明」嘅歌，包括《人在黎明》「因為唱自己個名好尷尬！」不過之後諗通咗，就係唔應該淨係諗自己，事關黎明即係晨曦，仲寄語觀眾唔好當聽緊佢個名，係要聽歌曲嘅氣氛，隨即唱出《深秋的黎明》！
寄望「8」字帶來幸運
黎明分享是次演唱會系列主題說：「很高興再度於新濠影滙綜藝館舉行演唱會，攜手將前所未有之駐唱演出文化帶到亞洲，這次特意以「影滙之星」的標誌性8字形摩天輪為演唱會系列命名及打造專屬新濠限定的演出內容，寄望「8」字兩環可以為所來現場觀眾帶來幸運，同時把樂迷與黎明的音樂世界環環緊扣在一起，別具意思。」黎明補充：「我藉此機會能夠與好久不見的亞洲樂迷聚首，以音樂交流共渡一個愉快晚上，場館讓我可以前所未有地與歌迷近距離接觸互動，實在非常難得。今次演唱會是我沉澱過去的演出經驗編排而成的，希望樂迷能夠細心欣賞我作出新的嘗試，感受到我不斷精進娛樂體驗的堅持。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供