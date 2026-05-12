《IT狗2.0》連詩雅提及黎曼猜想｜AI破解數學難題為何引起人類危機？
馬斯克xAI團隊假消息引發全球恐慌
2024年底，正值《IT狗2.0》開拍期間，馬斯克旗下人工智能企業xAI的技術人員在社交平台突然宣布重磅消息。該名技術人員聲稱「Grok-3已經剛證明了黎曼猜想，它已經被認為聰明到足以成為對人類的威脅」。這則推文瞬間掀起軒然大波，短短數小時內吸引超過200萬網友圍觀，甚至引發全世界範圍內的恐慌情緒。但原來這則消息最終被證實只是博人眼球的假新聞，很大機率是馬斯克擅長的網絡營銷手段。
黎曼猜想破解等同「電子核彈」爆炸
為何AI破解一道數學題會引起如此巨大關注，甚至被視為「人類社會秩序崩溃的前奏」？關鍵在於黎曼猜想在現代科技中的核心地位。這道由德國數學家於1859年提出的難題，是關於質數分佈規律的頂級數學猜想，在數學世界中，許多數論和複變函數都以黎曼猜想為基礎邏輯。更重要的是，我們日常接觸的密碼學技術同樣建基於此，無論是互聯網通信、比特幣交易，還是AI系統本身，一切網絡通信技術和數據加密技術都依賴密碼學而誕生。一旦黎曼猜想被AI破解，意味著AI的智力水平將超越人類，人類社會的一切信息數據將對AI敞開大門，任其隨意讀取，對人類社會的破壞力堪比一枚「電子核彈」。
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周鴻禕確認AI已達「創作者」階段
這場虛驚過後，讓全世界互聯網從業者鬆了一口氣，就連內地網絡巨頭、360集團創辦人周鴻禕也忍不住發布影片回應事件。周鴻禕表示，現時AGI已經達到OpenAI劃分的第四階段，即「創作者」階段。雖然尚未達到破解黎曼猜想的水平，但AI的智力水平確實在不斷飛躍式提升，不僅能夠記錄人類知識，還能在人類基礎上推陳出新，推理出全新知識。谷歌DeepMind團隊開發的AI數學證明工具AlphaProof，便成功參加2024年國際數學奧林匹克競賽並破解最終難題，無論在邏輯推理能力還是創造性思維方面，已無限接近人類數學家水平。
Epoch AI專家預測2030年AI成超人數學家
2025年9月，Epoch AI負責人Jaime Sevilla與數據分析負責人Yafah Edelman在播客節目中，為大眾揭示未來十年AI發展路線圖。Jaime在對話中大膽預測「如果未來5年內看到AI解出黎曼猜想，我一點也不會太驚訝」，並預計到2035年，AI可推動經濟實現每年10%增長。兩位專家分析，雖然當前每年約5倍的算力擴張節奏將在未來兩年放緩，但到2030年，最大訓練運行可能達到1e29FLOP，相當於GPT-4級訓練的數千倍算力。在如此強大算力支持下，AI將具備高度穩定完成複雜任務的能力，並在數學、物理等領域做出重大新發現。谷歌AI專家更表示，只要給予充足算力支持，到2026年底，AI將成為「超人數學家」，足以解決黎曼猜想等頂級難題。
網民憂慮AI反噬人類社會
面對AI可能破解黎曼猜想的前景，網民反應兩極分化。支持者認為這將推動人類科技發展進入全新階段，「AI數學家的出現將解決困擾人類165年的難題，絕對是歷史性突破」。然而，更多網民表達深度憂慮，「一旦AI破解黎曼猜想，人類所有加密系統都會失效，私隱將蕩然無存」、「這根本就是《22世紀殺人網絡》的現實版，AI最終會反過來奴役人類」。有網民更直言「與其期待科技進步的喜悅，不如擔心AI變身Matrix世界的現實威脅」，反映大眾對AI超越人類智慧後可能帶來的社會衝擊存在普遍恐懼。