《IT狗2.0》連詩雅提及黎曼猜想｜AI破解數學難題為何引起人類危機？

《IT狗2.0》結局劇情中，連詩雅飾演的AI Shiga再度出現，提及「黎曼猜想（Riemann Hypothesis）」這個數學謎題，令不少觀眾對這個話題產生興趣。事實上，這個被譽為「猜想界皇冠」的165年數學難題，近年在IT界確實引起熱烈討論，專家更預測AI將在未來數年內破解這道千禧年大獎難題。然而，一旦AI真的成功破解黎曼猜想，可能會對人類社會帶來前所未有的衝擊。