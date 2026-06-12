62歲黎耀祥剖白為現任拋棄前妻內幕 認第一段婚姻最錯 與老婆結婚29年恩愛如昔
黎耀祥拍劇邂逅梁耀蓮一見傾心決意離婚
黎耀祥18歲時在夜校進修邂逅前妻，兩人因住處相近又志趣相投，展開長達10年的愛情長跑。在母親極力催促下，二人於1992年步入禮堂。然而婚後僅一年，黎耀祥在拍攝《俠女遊龍》期間認識了當時擔任演員助手的梁耀蓮，他形容遇上對方令自己「心為之一震」，終於明白內心深處一直渴望的愛情模樣。最終黎耀祥選擇向前妻提出離婚，結束這段僅維持約一年的婚姻。
黎耀祥節目中剖白愧疚稱不懂拒絕傷害前妻
黎耀祥其後在訪問中罕有剖白心路歷程，他直言：「第一段婚姻是我人生中最錯的事。」他解釋當年結婚只是為了滿足母親的期望，坦承：「我一直期望自己可以做一個好人和孝順的人，但正正就是因為我不懂拒絕和選擇，最後我一個選擇錯的決定，到頭來傷害了她（前妻），或甚是傷害母親對我倆的感情。」黎耀祥將所有責任歸咎於自己，強調現任妻子並非第三者，只是自己經歷過後才真正了解內心所需。
相戀10年敵不過一見鍾情背後情史回帶
黎耀祥與前妻由18歲相識相戀，感情穩定長達10年，母親對這位準媳婦亦極為滿意。1992年二人結婚時，黎耀祥在演藝圈仍屬默默耕耘階段。1993年他在劇組遇上梁耀蓮後迅速墮入愛河，有傳梁耀蓮更曾對他展開「情書攻勢」。離婚後兩人於1997年正式結婚，同年誕下兒子黎正橋。梁耀蓮婚後身兼妻子與經紀人雙重角色，多年來為黎耀祥打點一切演藝事務，被視為他日後奪得三屆視帝殊榮的重要推手。黎耀祥亦曾在頒獎禮上公開感謝妻子：「我希望將所有榮譽可與我生命中最重要的三個人分享：母親、太太梁耀蓮和兒子。」
網民對黎耀祥情史評價兩極有人心疼有人批評
黎耀祥的感情經歷一直是網民熱議話題，不少人對其坦誠面對過錯的態度表示欣賞，留言指「起碼佢肯認錯，唔係所有男人都做得到」、「對前妻係唔公平，但至少佢冇逃避責任」。但亦有網民認為10年感情說斷就斷太過殘忍，批評「人哋等咗你10年，結婚一年就話唔啱」、「講到尾都係負咗人哋青春」。不過更多人關注的是黎耀祥與梁耀蓮婚後近30年依然恩愛的事實，認為「結果證明佢揀啱咗人」、「兩個人夾得嚟先最重要」。