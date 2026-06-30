黎耀祥認片場「賤格嘢」另有其人 揭港產片年代演技秘辛
黎耀祥憶拍《爆裂刑警》被榴槤扔到要扮拉屎
黎耀祥在訪問中回憶與導演葉偉信及編劇鄒凱光合作拍攝《爆烈刑警》的經歷，透露當年有一場戲需要被人用水果扔擊，其中更動用到榴槤。鄒凱光當時要求他做出更有力的反應，黎耀祥坦言不知如何演繹，鄒凱光竟然跟他說：「你當拉屎出來，總之是出事的那種感覺。」黎耀祥照做之後，果然呈現出極具細節的反應，令鄒凱光大為驚嘆，直言「第一次見到演員好到這樣」。其後二人再合作拍攝《生化壽屍》，黎耀祥在片中繼續以同樣方式忖摩角色，不斷嘗試用身體反應去表達情緒，逐步建立起自己獨特的演技風格。
黎耀祥親自澄清賤格行為全屬鄒凱光主意
訪問中黎耀祥特別強調，外界一直以為他在片場做出的各種「賤格嘢」是他本人的主意，但事實並非如此。他直言：「那些一定是鄒凱光的，他很離譜的。」黎耀祥解釋，鄒凱光作為編劇，負責向演員傳達導演想要的效果，如果演員表達不到，導演就會責罵，所以鄒凱光經常用各種古怪方法去引導演員做出反應。黎耀祥笑言雖然在鄒凱光心目中自己「好有地位」，但那個地位就是「那些衰東西一定是鄒凱光的」，可見二人合作多年的默契與趣味。
視帝自認沒信心靠模仿練習磨出個人特色
黎耀祥在訪問中坦承自己其實是一個「沒什麼信心的人」，從小性格自卑內向，在班房裏永遠縮在一角，不會主動突出自己。他形容自己入行初期的演技完全靠模仿累積而來，從觀察生活細節到參考其他演員的方法，再慢慢磨出屬於自己的特色。他以荷里活演員Dustin Hoffman為最大偶像，認為對方在《午夜牛郎》中演繹小人物的方式對自己影響最深，「那種在大城市的迷惘，他做到失去明星味」，正是他一直追求的演技境界。
網民驚嘆視帝竟然形容自己係普通人
訪問播出後隨即引起網民熱議，不少觀眾對黎耀祥的自我剖白感到意外。有網民留言表示：「攞過視帝嘅人話自己冇信心，呢個反差真係好大」，亦有人大讚他願意公開承認早年片場趣事的來龍去脈，「終於知道嗰啲賤格嘢唔係佢諗出嚟」。黎耀祥在訪問最後以一句話總結自己：「我是一個理智型、胡思亂想、輕度妄想的普通人」，這個充滿矛盾卻又真實的自我描述，令網民紛紛感嘆視帝的謙遜與通透。