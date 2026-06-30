黎耀祥認片場「賤格嘢」另有其人 揭港產片年代演技秘辛

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黎耀祥在訪問中罕有提及早年拍港產片時期的演技摸索過程，更親自澄清當年在片場做出的「賤格」行為並非出自本人，而是受編劇鄒凱光影響，一番剖白令觀眾對這位視帝的演藝歷程有了全新認識。

黎耀祥憶拍《爆裂刑警》被榴槤扔到要扮拉屎

黎耀祥在訪問中回憶與導演葉偉信及編劇鄒凱光合作拍攝《爆烈刑警》的經歷，透露當年有一場戲需要被人用水果扔擊，其中更動用到榴槤。鄒凱光當時要求他做出更有力的反應，黎耀祥坦言不知如何演繹，鄒凱光竟然跟他說：「你當拉屎出來，總之是出事的那種感覺。」黎耀祥照做之後，果然呈現出極具細節的反應，令鄒凱光大為驚嘆，直言「第一次見到演員好到這樣」。其後二人再合作拍攝《生化壽屍》，黎耀祥在片中繼續以同樣方式忖摩角色，不斷嘗試用身體反應去表達情緒，逐步建立起自己獨特的演技風格。

黎耀祥親自澄清賤格行為全屬鄒凱光主意

訪問中黎耀祥特別強調，外界一直以為他在片場做出的各種「賤格嘢」是他本人的主意，但事實並非如此。他直言：「那些一定是鄒凱光的，他很離譜的。」黎耀祥解釋，鄒凱光作為編劇，負責向演員傳達導演想要的效果，如果演員表達不到，導演就會責罵，所以鄒凱光經常用各種古怪方法去引導演員做出反應。黎耀祥笑言雖然在鄒凱光心目中自己「好有地位」，但那個地位就是「那些衰東西一定是鄒凱光的」，可見二人合作多年的默契與趣味。

視帝自認沒信心靠模仿練習磨出個人特色

黎耀祥在訪問中坦承自己其實是一個「沒什麼信心的人」，從小性格自卑內向，在班房裏永遠縮在一角，不會主動突出自己。他形容自己入行初期的演技完全靠模仿累積而來，從觀察生活細節到參考其他演員的方法，再慢慢磨出屬於自己的特色。他以荷里活演員Dustin Hoffman為最大偶像，認為對方在《午夜牛郎》中演繹小人物的方式對自己影響最深，「那種在大城市的迷惘，他做到失去明星味」，正是他一直追求的演技境界。

網民驚嘆視帝竟然形容自己係普通人

訪問播出後隨即引起網民熱議，不少觀眾對黎耀祥的自我剖白感到意外。有網民留言表示：「攞過視帝嘅人話自己冇信心，呢個反差真係好大」，亦有人大讚他願意公開承認早年片場趣事的來龍去脈，「終於知道嗰啲賤格嘢唔係佢諗出嚟」。黎耀祥在訪問最後以一句話總結自己：「我是一個理智型、胡思亂想、輕度妄想的普通人」，這個充滿矛盾卻又真實的自我描述，令網民紛紛感嘆視帝的謙遜與通透。

黎耀祥 江湖見 （圖片來源：YouTube）
（圖片來源：YouTube）
黎耀祥 江湖見 （圖片來源：《生化壽屍》）
（圖片來源：《生化壽屍》）
黎耀祥 江湖見 （圖片來源：《生化壽屍》）
（圖片來源：《生化壽屍》）
黎耀祥 江湖見 （圖片來源：《生化壽屍》）
（圖片來源：《生化壽屍》）
黎耀祥 江湖見 網民大讚黎耀祥在電影《生化壽屍》的表演（圖片來源：《生化壽屍》）
網民大讚黎耀祥在電影《生化壽屍》的表演（圖片來源：《生化壽屍》）
黎耀祥 江湖見 仲話佢「真係演得好黑人憎」。（圖片來源：《生化壽屍》）
仲話佢「真係演得好黑人憎」。（圖片來源：《生化壽屍》）
黎耀祥 江湖見 黎明同黎耀祥在劇中有非常多對手戲。（圖片來源：小紅書截圖）
黎明同黎耀祥在劇中有非常多對手戲。（圖片來源：小紅書截圖）
黎耀祥 江湖見 憑豬八戒一角成功彈起。（圖片來源：TVB）
憑豬八戒一角成功彈起。（圖片來源：TVB）
黎耀祥 江湖見 《楚漢驕雄》韓信是黎耀祥的翻身之作。（圖片來源：TVB）
《楚漢驕雄》韓信是黎耀祥的翻身之作。（圖片來源：TVB）
黎耀祥 江湖見 黎耀祥在《鐵血保鏢》中飾演馬俊偉大哥「尚忠」（圖片來源：TVB）
黎耀祥在《鐵血保鏢》中飾演馬俊偉大哥「尚忠」（圖片來源：TVB）
黎耀祥 江湖見 黎耀祥在《殺手再培訓》中的演技亦獲網民大讚。（圖片來源：《殺手再培訓》）
黎耀祥在《殺手再培訓》中的演技亦獲網民大讚。（圖片來源：《殺手再培訓》）
黎耀祥 江湖見 網民都一直認為黎耀祥最經典的角色為「柴九」。（圖片來源：TVB）
網民都一直認為黎耀祥最經典的角色為「柴九」。（圖片來源：TVB）

圖片來源：YouTube、《生化壽屍》、小紅書截圖、TVB、《殺手再培訓》資料或影片來源：原文刊於新假期

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