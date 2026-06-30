黎耀祥自爆TVB廿幾年不敢放假 背後原因揭示殘酷真相
黎耀祥自爆在TVB廿幾年從不敢放假
黎耀祥在節目訪問中回顧演藝生涯，直言自己私底下是一個極度平淡的人：「我是沒嗜好、沒興趣，很多人都打牌，我不打牌；很多人喜歡運動，我不是一個嗜好。」他更透露由入行到憑「柴九」一角爆紅的二十多年間，只去過兩三次旅行，原因是「不敢放假」。他解釋當年作為新人，深怕一放假機會就落入別人手中：「你知道你新出來，機會沒了，你不放假就另一個。」即使後來表現獲認可，一提放假老闆就會「點粒」，令他長年處於不敢休息的狀態。
視帝坦言買車只因每日返工無處花錢
被問到為何喜歡買車，黎耀祥的答案出乎意料地樸實。他表示自己沒娛樂、沒嗜好，每日都在上班，賺到的錢無處可花：「沒去旅行、沒買東西，那些錢，老實說幾十年，買架跑車有得。」他憶述第一架車是八千元的二手車，「裙邊可以生鏽，要去燒焊」，但當年已經滿足得不得了，「總之你架車開出來，大家譁，跟架車拍照」。對他而言，買車不過是長年工作下唯一的自我犒賞。
黎耀祥稱演戲是自我滿足的遊戲從未想過爆紅
談及對演藝事業的態度，黎耀祥坦言從未想過會成名：「做戲對我來說是一個自我滿足、自我完成的一件事。」他形容自己從小習慣獨處，「自己和自己玩遊戲」，連演戲都是這種內在遊戲的延伸。被問到憑「柴九」奪獎後有否想過更上一層樓，他直言：「我是否需要再進一步再拿獎，我覺得我沒有需要，因為我滿足。」他更以「理智型胡思亂想、輕度妄想的普通人」來形容自己，盡顯豁達本色。
《江湖見》第二季開播黎耀祥終於踏出家門遊歷
諷刺的是，這位自認「最想去的地方是家」的視帝，如今卻主持起旅遊節目。《江湖見》第二季昨日（6月29日）正式於翡翠台開播，逢星期一至五晚上9:30播出，黎耀祥與老拍檔麥長青沿長江黃河一帶出發，首站踏足四川成都，暢遊杜甫草堂、都江堰及青城山。節目更邀得「令狐沖」呂頌賢、「黃蓉」米雪及陳浩民等武俠劇經典代表客串，重返武林聖地。
網民感慨視帝廿年不放假揭示舊時代TVB生態
黎耀祥的訪問片段曝光後隨即引起網民熱議，不少人對他「二十多年不敢放假」的經歷深感共鳴。有網民留言：「以前TVB啲藝人真係好慘，唔放假唔代表勤力，係驚無咗個位。」亦有人感嘆：「祥仔講嘢永遠咁真，難怪佢演小人物演得咁入骨。」更有觀眾表示期待《江湖見》第二季：「做咗廿幾年先去旅行，依家終於可以用工作名義去玩，都算遲來的補償。」