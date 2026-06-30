黎耀祥自爆TVB廿幾年不敢放假 背後原因揭示殘酷真相

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黎耀祥在訪問中罕有剖白，坦言自己是一個「沒嗜好、沒興趣」的悶人，入行至做柴九的二十多年間竟然只去過兩三次旅行，背後原因令人心酸。

黎耀祥自爆在TVB廿幾年從不敢放假

黎耀祥在節目訪問中回顧演藝生涯，直言自己私底下是一個極度平淡的人：「我是沒嗜好、沒興趣，很多人都打牌，我不打牌；很多人喜歡運動，我不是一個嗜好。」他更透露由入行到憑「柴九」一角爆紅的二十多年間，只去過兩三次旅行，原因是「不敢放假」。他解釋當年作為新人，深怕一放假機會就落入別人手中：「你知道你新出來，機會沒了，你不放假就另一個。」即使後來表現獲認可，一提放假老闆就會「點粒」，令他長年處於不敢休息的狀態。

視帝坦言買車只因每日返工無處花錢

被問到為何喜歡買車，黎耀祥的答案出乎意料地樸實。他表示自己沒娛樂、沒嗜好，每日都在上班，賺到的錢無處可花：「沒去旅行、沒買東西，那些錢，老實說幾十年，買架跑車有得。」他憶述第一架車是八千元的二手車，「裙邊可以生鏽，要去燒焊」，但當年已經滿足得不得了，「總之你架車開出來，大家譁，跟架車拍照」。對他而言，買車不過是長年工作下唯一的自我犒賞。

黎耀祥稱演戲是自我滿足的遊戲從未想過爆紅

談及對演藝事業的態度，黎耀祥坦言從未想過會成名：「做戲對我來說是一個自我滿足、自我完成的一件事。」他形容自己從小習慣獨處，「自己和自己玩遊戲」，連演戲都是這種內在遊戲的延伸。被問到憑「柴九」奪獎後有否想過更上一層樓，他直言：「我是否需要再進一步再拿獎，我覺得我沒有需要，因為我滿足。」他更以「理智型胡思亂想、輕度妄想的普通人」來形容自己，盡顯豁達本色。

《江湖見》第二季開播黎耀祥終於踏出家門遊歷

諷刺的是，這位自認「最想去的地方是家」的視帝，如今卻主持起旅遊節目。《江湖見》第二季昨日（6月29日）正式於翡翠台開播，逢星期一至五晚上9:30播出，黎耀祥與老拍檔麥長青沿長江黃河一帶出發，首站踏足四川成都，暢遊杜甫草堂、都江堰及青城山。節目更邀得「令狐沖」呂頌賢、「黃蓉」米雪及陳浩民等武俠劇經典代表客串，重返武林聖地。

網民感慨視帝廿年不放假揭示舊時代TVB生態

黎耀祥的訪問片段曝光後隨即引起網民熱議，不少人對他「二十多年不敢放假」的經歷深感共鳴。有網民留言：「以前TVB啲藝人真係好慘，唔放假唔代表勤力，係驚無咗個位。」亦有人感嘆：「祥仔講嘢永遠咁真，難怪佢演小人物演得咁入骨。」更有觀眾表示期待《江湖見》第二季：「做咗廿幾年先去旅行，依家終於可以用工作名義去玩，都算遲來的補償。」

黎耀祥 江湖見 （圖片來源：YouTube）
（圖片來源：YouTube）
黎耀祥 江湖見 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
黎耀祥 江湖見 憑豬八戒一角成功彈起。（圖片來源：TVB）
憑豬八戒一角成功彈起。（圖片來源：TVB）
黎耀祥 江湖見 仲話佢「真係演得好黑人憎」。（圖片來源：《生化壽屍》）
仲話佢「真係演得好黑人憎」。（圖片來源：《生化壽屍》）
黎耀祥 江湖見 黎明同黎耀祥在劇中有非常多對手戲。（圖片來源：小紅書截圖）
黎明同黎耀祥在劇中有非常多對手戲。（圖片來源：小紅書截圖）
黎耀祥 江湖見 《楚漢驕雄》韓信是黎耀祥的翻身之作。（圖片來源：TVB）
《楚漢驕雄》韓信是黎耀祥的翻身之作。（圖片來源：TVB）
黎耀祥 江湖見 黎耀祥在《鐵血保鏢》中飾演馬俊偉大哥「尚忠」（圖片來源：TVB）
黎耀祥在《鐵血保鏢》中飾演馬俊偉大哥「尚忠」（圖片來源：TVB）
黎耀祥 江湖見 黎耀祥在《殺手再培訓》中的演技亦獲網民大讚。（圖片來源：《殺手再培訓》）
黎耀祥在《殺手再培訓》中的演技亦獲網民大讚。（圖片來源：《殺手再培訓》）
黎耀祥 江湖見 網民都一直認為黎耀祥最經典的角色為「柴九」。（圖片來源：TVB）
網民都一直認為黎耀祥最經典的角色為「柴九」。（圖片來源：TVB）

圖片來源：YouTube、TVB、《生化壽屍》、小紅書截圖、《殺手再培訓》資料或影片來源：原文刊於新假期

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