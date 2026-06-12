香港探秘地圖｜視帝黎耀祥公屋出身背景公開 大哥超強身份因荒誕案件意外曝光

三屆視帝黎耀祥主演的無綫靈異輕喜劇《香港探秘地圖》今晚迎來大結局，他的神級演技再度成為全城焦點。然而就在觀眾熱議劇集之際，黎耀祥的家族背景卻因為今年3月一宗荒誕法庭案件意外曝光——他的大哥竟然是高等法院聆案官，兩兄弟一個站在鏡頭前封帝，一個坐在法庭上判案，反差之大令網民嘩然。