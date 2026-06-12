香港探秘地圖｜視帝黎耀祥公屋出身背景公開 大哥超強身份因荒誕案件意外曝光
《香港探秘地圖》大結局黎耀祥獨腳戲封神
《香港探秘地圖》結局篇中，黎耀祥飾演的「無賴神棍」莊一臣迎來全劇最大爆發。結局前夕一場長達5分半鐘的獨腳戲，他為暗中搜集證據對付大反派龍貴（袁文傑飾），不惜在徒弟面前扮演「絕世壞人」故意自毀名聲，將角色的囂張、貪婪與內心隱痛層次分明地呈現，金句連發。更精彩的是他在劇中神還原昔日經典——痛罵反派時「柴九」上身，青筋暴現、爆發力驚人；穿上浮誇金衣時又帶有「羅記」式的輕佻，勾起無數觀眾的集體回憶。今晚大結局，莊一臣將利用關鍵證據給予龍貴終極一擊，並揭開貫穿全劇的失蹤案真相。
黎耀祥大哥黎達祥身份因荒誕案件曝光
今年3月12日，高等法院處理了一宗極為離奇的案件——原告容敏儀入稟控告已故英女王伊利莎白二世、美國總統特朗普及已故前日本首相安倍晉三，聲稱三人分別拖欠其薪金、租金、金條及版權費等，當中更指伊利莎白二世拖欠「24箱清朝24K足金元寶」，金額合共達2,000億港元。案件處理當日原告與被告均缺席聆訊，負責處理的聆案官黎達祥指原告未有到庭，認為其無意繼續申請，決定撤銷案件。隨後黎達祥被揭發正是黎耀祥的大哥，消息一出即引爆網絡討論。
消防局宿舍走出視帝與法官的黎氏家族
黎耀祥在家中六兄弟姊妹中排行最小，童年時一家八口擠在紅磡消防局宿舍長大，父親是消防員，全家靠一份薪水維持生計。到黎耀祥讀中學時，獲政府安排入住九龍順利邨公屋，由讀書到出來社會工作，黎耀祥在順利邨一共住了十多年。講起當年嘅屋邨生活，祥仔相當回味，佢話當年大家開飯唔使睇鐘，而無靠《六點半新聞報道》嘅前奏音樂做提示：「一聽到TVB新聞報道之前嗰個音樂，你就知係六點半，大家就會開始食飯。」
大哥黎達祥生於1958年，1981年於香港大學取得文學士學位，其後赴倫敦大學修讀法學士，再考獲碩士學位，1988年分別在英格蘭、威爾斯及香港獲得事務律師資格。黎達祥於2006年獲委任為常任裁判官，2017年升任區域法院法官，2024年退休後轉任高等法院聆案官。相比之下，黎耀祥中學畢業後在TVB營業部當文員，1985年才決定投身演藝界，由跑龍套熬足十多年，直到2009年憑《巾幗梟雄》「柴九」一角爆紅封帝。二哥黎偉祥則性格獨立，早年在回收工場工作，與家人甚少聯絡。
網民驚嘆一門三傑感嘆基層家庭出人才
案件曝光後，不少網民對黎氏家族的背景大感驚訝。有人留言表示「大佬做法官、細佬做視帝，消防員老竇真係教仔有方」，亦有人感嘆「同一個消防局宿舍出嚟，一個讀到倫敦大學做法官，一個由茄哩啡捱到三屆視帝，基層家庭都可以出人才」。更有網民笑言「黎達祥審案撤銷申請，黎耀祥審戲撤銷爛劇，兄弟倆各有各撤」。隨着《香港探秘地圖》大結局播出，黎耀祥的演技與家族故事同時成為熱搜話題，網民紛紛表示「睇完大結局再翻睇佢大佬審奇案，今晚娛樂節目夠晒豐富」。
井字型設計聞到隔離飯香 讚獨有人情味
祥仔話因為屋邨井字型嘅設計，令大家都會聞到隔離飯香，佢形容呢陣味，係屋邨獨有嘅人情味：「就算冇乜接觸人， 仍然感覺到好有人情味。你唔使約定，原來大家都喺度做緊同一樣嘢。」佢亦感觸因揭示雖然佢媽媽已經離開咗，但係好多媽媽嘅老朋友都仲健在，令佢感覺到媽媽嘅感情依然留喺順利邨。今集製作組為祥仔準備驚喜，搵嚟佢昔日藝訓班嘅好友兼舊街坊吳瑞庭現身，雖然佢哋有成廿年冇聯絡，但係一見面依然雞啄唔斷，祥仔仲還原佢同瑞庭當年影嘅合照。