視帝黎耀祥突跳《魔音女團》舞反白眼 瘋傳片段勾起20年前這幕經典

視帝黎耀祥日前出席《香港探秘地圖》宣傳活動，接受訪問期間突然即興跳起《魔音女團》手勢舞，做出蘭花手兼反白眼，短短幾秒已展現出「一秒入戲」的視帝級喜劇功力。片段在網上瘋傳，網民紛紛翻睇再翻睇，更勾起他昔日在《樂壇插班生》模仿羅文的經典回憶。