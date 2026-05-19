視帝黎耀祥突跳《魔音女團》舞反白眼 瘋傳片段勾起20年前這幕經典
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視帝黎耀祥日前出席《香港探秘地圖》宣傳活動，接受訪問期間突然即興跳起《魔音女團》手勢舞，做出蘭花手兼反白眼，短短幾秒已展現出「一秒入戲」的視帝級喜劇功力。片段在網上瘋傳，網民紛紛翻睇再翻睇，更勾起他昔日在《樂壇插班生》模仿羅文的經典回憶。
祥哥宣傳活動突然起舞反白眼嚇親全場
黎耀祥當日與龔嘉欣、孔德賢、倪嘉雯及丁子朗一同宣傳新節目，期間《魔音女團》成員之一的鄧凱文負責訪問環節，問到祥哥是否支持倪嘉雯參加女團。祥哥不僅表示支持，更透露自己一直有追看節目：「我唔止支持佢，仲支持埋你㗎！一路睇住你由海選到……大家改進，喺度嗰種努力，我真係一路睇住你哋㗎！」話音未落，祥哥突然唱起女團翻唱容祖兒《Lucky Star》的旋律，同時跳起手勢舞，做出蘭花手動作之餘更反晒白眼，表情極度投入忘我，全場即時爆笑。
黎耀祥自爆有追看節目全程關注團員努力
祥哥在訪問中提到，劇中角色需要幫倪嘉雯「搵返魂魄」，他笑言：「全靠我將佢嘅魂魄搵返返嚟，一搵返嚟我就叫佢參加女團。」從他對節目進度的熟悉程度可見，這位視帝確實有認真追看《魔音女團》由海選到後期的整個過程，對團員們的成長和付出都看在眼內，並非純粹為宣傳而敷衍配合，而是真心欣賞年輕藝人的拼搏態度。
網民翻出《樂壇插班生》扮羅文經典片段
祥哥跳舞片段瘋傳後，不少網民即時聯想到他多年前在《樂壇插班生》模仿羅文的經典演出，當年同樣是維肖維妙、笑爆全場。兩段相隔多年的片段放在一起比較，足見祥哥的喜劇天份從未褪色，無論是模仿天王巨星還是跳女團舞蹈，都能在極短時間內完全投入角色，展現出超強的表演爆發力和節奏感。
網民齊聲要求祥哥多拍喜劇唔好浪費天份
片段引發大量網民留言，不少人直言祥哥的喜劇感被嚴重浪費。有網民表示：「佢唔拍笑片真係浪費曬，以前佢嗰啲陰陽路系列好笑到傻」，亦有人大讚：「認真，祥哥仲好睇過班女團」、「祥哥，叫你模仿，唔係叫你超越！」更有網民笑言：「救命，祥哥成晚係我個腦入面撒緊嬌，訓唔著」，留言區充斥住歡樂氣氛，眾人一致認為這位視帝應該多接拍喜劇作品，讓觀眾重新感受他的搞笑魅力。
資料或影片來源：原文刊於新假期