黎芷珊60歲即興飛韓慶生！王嘉爾貼心安排「驚喜」行程 意外揭秘韓流圈私人蒲點

資深主持黎芷珊3月1日迎來60歲生日，竟然即興決定飛韓國慶生！更令人驚喜的是，她獲得王嘉爾親自安排慶祝活動，兩人一起到韓國當地人經常光顧的隱藏酒吧「Bar hop」，畫面溫馨又有趣。芷珊姐姐在社交平台大讚Jackson「really sweet」，更透露這些私藏酒吧竟然隱身在傳統市場內，連韓國圈中人都經常幫襯！