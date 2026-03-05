黎芷珊60歲即興飛韓慶生！王嘉爾貼心安排「驚喜」行程 意外揭秘韓流圈私人蒲點
黎芷珊即興飛韓慶生獲王嘉爾貼心安排
芷珊姐姐在社交平台分享多張慶生照片，透露「登六」當日的驚喜行程：「芷珊姐姐『登6』突發Seoul trip，朝早決定下晝就飛，正日生日仲有靚仔Jackson同我慶祝，全程都係佢安排，帶芷珊姐姐去Bar hop，He’s really sweet！真係開心到爆燈！」可見這次韓國之旅完全是臨時起意，但王嘉爾卻能即時為她安排如此貼心的慶祝活動，足見兩人友誼深厚。從照片可見，芷珊姐姐在韓國玩得相當盡興，笑容燦爛。
王嘉爾手捧生日蛋糕送驚喜擁抱祝賀
從芷珊姐姐分享的短片中，可以看到王嘉爾手捧生日蛋糕突然出現，為黎芷珊送上生日驚喜，令對方開心不已。王嘉爾更主動送上溫暖擁抱祝賀，兩人再與同行朋友合照留念，氣氛溫馨。這個貼心舉動讓芷珊姐姐感動不已，特別在帖文中大讚Jackson的體貼：「正日生日仲有靚仔Jackson同我慶祝，全程都係佢安排。」可見王嘉爾不但在鏡頭前表現專業，私下對朋友同樣真誠用心。
揭秘韓流圈私藏酒吧隱身傳統市場
最令人好奇的是，芷珊姐姐在帖文中透露了一個有趣秘密：「想知道Jackson平時會去邊度蒲？check out his bro’s profile @omg657_23，those pubs and bars with different vibes are unexpectedly hidden in a local market, very interesting！韓國圈中人經常幫襯！」原來王嘉爾經常光顧的酒吧竟然隱身在傳統市場內，這些地方氣氛各異，是韓國圈中人的私藏熱點。這個爆料讓不少粉絲大感興趣，紛紛表示想知道更多韓流明星的私人蒲點。
芷珊姐姐與年輕朋友相處融洽展現活力
從照片可見，60歲的芷珊姐姐與一眾年輕朋友相處融洽，完全沒有代溝。她在韓國的慶生聚會中展現出年輕活力，與朋友們開心暢飲，氣氛熱鬧。芷珊姐姐一直以來都以親和力強著稱，無論是在節目《芷珊約您》還是《芷珊再約王嘉爾》中，她都能與不同年齡層的嘉賓打成一片。這次韓國慶生之旅再次證明了她的人緣有多好，連王嘉爾都願意親自為她安排如此用心的慶祝活動。