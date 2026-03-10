黎諾懿爆與太太教育有分歧 直言「讀書無乜用」引網民激辯：佢最有資格講
黎諾懿活動現場爆教育分歧
黎諾懿早前以品牌大使身份出席《全城有機日2026》活動時，主動談及與太太在育兒方針上的不同看法。他坦言自己從來不是嚴父，偏向與小朋友玩樂，但太太李潔瑩則認為兒子年紀尚輕，現階段應該專注學業。黎諾懿更進一步表達其「讀書無用論」，指出「我就覺得讀書無乜用，20年後AI、電腦都好發達啦，所有嘢都唔使背，我細個就花好多時間背乘數表、代數、公式，但出到社會根本就未用過，除非你係做科學家、物理家，或者研究火箭就話啫，否則讀書都係無用」。
黎諾懿最終選擇妥協讓步
儘管在教育觀念上與太太存在明顯分歧，黎諾懿表示作為廿四孝老公和父親，最終還是會妥協讓老婆作主。他笑言雖然自己有不同想法，但在家庭和諧的考慮下，會尊重太太的決定。這種「妻管嚴」的表現也反映出他們夫妻關係中的相處模式，黎諾懿願意為了家庭和睦而調整自己的立場。
黎諾懿中學學歷娶富家女背景
黎諾懿本身學歷為中七畢業，曾就讀伊斯蘭學校及東華三院邱子田紀念中學。2014年他與富家女李潔瑩結婚，李潔瑩為2007年港姐參賽者，家族經營美容生意，身家豐厚，黎諾懿因此被傳媒封為「5億駙馬」。兩人婚後育有兩子，長子黎峰睿（小春雞）及次子黎奕辰（小冬牛），一家四口現居於何文田複式豪宅。黎諾懿近年從演員轉型為TVB綜藝節目監製，憑藉《做節必食清單》等節目獲得好評。
網民激烈討論讀書價值觀
黎諾懿的「讀書無用論」在網上引起激烈討論，網民意見兩極分化。有網民嘲諷留言「佢有資格講呀，中學畢業個仔『嫁』入豪門就可以啦」、「發現冇讀過書嘅人會好鐘意講『讀書冇用』呢4字大字。反而讀愈多書嘅人會謙虛好多」。亦有網民認真指出讀書的重要性，「覺得冇用係因為佢選擇嘅職業無需用到。好多其他嘅專業都有需要用到」、「乘數表重點唔止係背數，而係練腦…有啲知識係間接有用，有啲學習係篩選同訓練」。部分網民則表示認同，認為現今社會確實存在學歷與實際工作能力不符的情況。