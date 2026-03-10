黎諾懿爆與太太教育有分歧 直言「讀書無乜用」引網民激辯：佢最有資格講

黎諾懿日前出席活動時大膽自爆與太太李潔瑩在教育理念上存在重大分歧，更直言「讀書無乜用」的驚人言論。這位被封為「5億駙馬」的藝人表示，自己認為20年後AI科技發達，背誦知識已無必要，但太太卻堅持兒子應專注學業。他的一番話隨即在網上掀起激烈討論，網民對其觀點反應兩極。